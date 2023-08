Tizenhárom erősember vetélkedett az ifjabb Fekete László által szervezett eseményen, amelyen a magyarok mellett szlovák és szerb „gladiátorok” mérték össze az erejüket. És itt most a szó szoros értelmében tessék ezt érteni. Ifjabb Fekete László ezúttal nem indult, most a zsűri szerepét vállalta. A kilencszeres világbajnok sportember árgus szemekkel figyelte a gyakorlatokat, ha kellett tanácsot adott, olykor dicsért, de sok-sok poén is belefért a közönség örömére. Elárulta azt is, hogy édesapjával, valamint két testvérével, Miklóssal és Richárddal összesen 27 világbajnoki címmel büszkélkedhetnek (idősebb és ifjabb Feketének kilenc van, Miklós nyolcat nyert), s azt is megtudtuk tőle, hogy az igazi erősemberek hagymán és szalonnán nőnek fel, s még hírből sem ismerik azokat a szereket, amelyeket sokan „igénybe vesznek” a gyors siker reményében.