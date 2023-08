Új kihívásokat találtak a Hikari Aikido Egyesület versenyzői. Újabban Spartan Race-versenyeken indulnak, s nem is szerepelnek rosszul ezeken, sőt! A legfrissebb eredményüket a váci megmérettetésen érték el, ahol Szőts Bence Ábel saját korosztályában, a 20-24 évesek között az előkelő harmadik helyet szerezte meg. Az open sprintre közel ezren neveztek, s ebben a népes mezőnyben igencsak remek eredmény a harmadik helyezés.

A fiatalember egy hónappal korábban édesapjával, az egyesületet elnöklő Szőts Gáborral az orfűi Fighters Run terepakadályfutó versenyen is rajthoz állt, s az éjszakai futamban vizesen, sárosan beérkezve a célba a 21-30 éves korosztályban harmadik lett. Édesapja sem panaszkodhatott, ő az 50 pluszosoknál a szintén kiválónak mondható negyedik helyet csípte meg.

„Még a 2010-es években volt tanítványommal, Tóth Mátéval próbálkoztunk a Spartan Race-szel, de számunkra annak teljesítése volt igazán a cél. A terepakadály futó versenyről nagyon röviden annyit kell tudni annak, aki még nem találkozott ilyennel, hogy ez egy olyan futóverseny, ahol a terepfutás kiegészül akadályokkal, amelyeket teljesíteni kell, a rövidebb távú versenyeken, amelyet 5-10 kilométeresek, ez nagyjából 25 akadályt jelent. Ezek húzódzkodó, mászó akadályok és vannak olyanok, amiket tóban, illetve patakban kell teljesíteni, az egész egy izgalmas verseny, sokan a kaland és a kihívás miatt indulnak el rajta” – mondta Szőts Gábor, aki azóta nagyon belejött ezekbe a versenyekbe.

A Hikari Aikido Egyesület tavaly ünnepelte 20 éves évfordulóját, ezek a versenyek is azt mutatják, hogy elindultak a megújulás útján.

„Az egyesület nevében található Hikari szó, fényt jelent, így mindig igyekszünk a nehéz helyzetekben is meglátni az új lehetőségeket – fogalmazott az elnök. – A pandémia, mint minden sportegyesületet bennünket is megviselt, az edzések központi lezárása, nálunk is szakmai katasztrófahelyzetet idézett elő, de most már folyamatosan törnek fel az újabb és újabb friss hajtások. Gyermek grappling csoportunkat Hajdú Ráhel edzőtársamnak sikerült életben tartania és nyitottá tenni minden érdeklődő gyermek számára, a felnőtteknél jelenleg egy lelkes aikido csoport működik, de mindig keresünk valami plusz kihívást, hiszen csak így érdemes csinálni” – tette hozzá.