A nyitányon az iváncsaiakkal szemben elszenvedett 4–1-es vereség után mindkét bajnokiját megnyerte az FC Dunaföldvár, amely a Dunaújváros 3–2-es legyőzése után egy sima 3–0-s győzelemmel hozta el a pontokat Mohácsról.

„Teljesen megérdemelten győztünk, amihez gratulálok a keretünk összes tagjának, hiszen az egész csapat sokat tett hétközben azért, hogy sikeresek legyünk – mondta Varga Balázs vezetőedző. – Fontos volt, hogy egységesebbek legyünk a védekezést illetően és mivel nem kaptunk gólt a mérkőzésen, ebben sikerült kicsit előrelépnünk. Szép gólokat szereztünk és ismét kimondottan jól kezdtünk, több lehetőségünk is volt a gólszerzésre a találkozó elején.

Ha jobban használjuk ki a helyzeteinket, akkor már az első játékrészben lezárhattuk volna a találkozót.

A második félidőben is irányítottuk a játékot, átálltunk egy másik felállásra is, amivel szintén hatékonyak tudtunk lenni. Kimondottan jól szálltak be többen is a mérkőzésbe, ami a keret erősségét jelzi és azt, hogy mindenkire lehet számítani. Ha ugyanígy fog mindenki továbbra is hozzáállni, valamint tudunk javulni hétről hétre a játékunkat illetően is, akkor szép eredményeket fogunk elérni a jövőben is” – tette hozzá a szakember.

A dunaföldváriak szombaton – tehát nem vasárnap! – a Kaposvári Rákóczit fogadják.