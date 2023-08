Nagy meccsen 3–2-re verte a szomszédvári rangadón a Dunaújvárost az FC Dunaföldvár. Az NB III-as bajnokságba huszonöt év után visszajutó földváriak végig sokkal kezdeményezőbben futballoztak és megérdemelten nyertek.

„Nagyon örülök, hogy az első hazai mérkőzésünkön sikerült győzni, amihez gratulálok a játékosoknak – mondta Varga Balázs vezetőedző. – Külön köszönet a szurkolóknak is, mert szép számú közönség előtt játszhattunk kiváló hangulatban. Véleményem szerint egy nagyon jó, lendületes találkozót vívtunk meg a nagyon jól szervezett Dunaújvárossal szemben. Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, hiszen már fél percet követően gólt szereztünk és úgy játszottunk hazai pályán, ahogyan kell. Nyomást helyeztünk ellenfelünkre és próbáltunk újabb gólokat szerezni.”

„Ezt is kértem a csapattól, hogy minél előbb próbáljuk meg eldönteni a mérkőzést, amire meg volt az esélyünk, hiszen negyedóra alatt óriási lehetőségeket hagytunk ki. Előre játékban jó dolgokat láthattunk, viszont az ellenfél kontratámadásait nem semlegesítettük minden esetben jól, amire a meccs előtt és a félidőben is felhívtam a figyelmet. A második bekapott gól nagyon megmutatta, hogy még nincs meg az összhang a csapaton belül, hiányzik a megfelelő kommunikáció a védelemben és a csapatrészek között is. Ebben sokat kell javulnunk, mert két gólt ajándékoztunk ellenfelünknek..”

„Erős támadójátékunkra nem lehet panasz, hiszen harmadszor is meg tudtuk szerezni a vezetést és még voltak helyzeteink, így ezzel nem lesz gondunk a későbbiekben sem. Büszke vagyok a játékosokra, mert minden bekapott gól után egyből tudtak váltani és mentek a következő gól megszerzéséért. Ez nagyon jó mentalitásra vall. Egy szervezett ellenfél ellen győztünk, akik sok meglepetést fognak még okozni a bajnokságban, ebben biztos vagyok. Nekünk csapatszinten fejlődnünk és javulnunk kell, hogy a hasonló mérkőzéseket ne tegyük magunknak nehézzé, de ki kell emelni, hogy három gólt szereztünk és az egész 90 perc alatt tudtuk irányítani a játékot, ami nagyon jó alap a későbbiekre nézve is” – zárta a szakember.