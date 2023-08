A Budapesti Honvédban készülő futó 1500 méteren áll rajthoz Magyarország eddigi legnagyobb sporteseményén. A 24 éves Vindics-Tóth Lili Anna a második előfutamban lesz érdekelt, ami szombaton 13:26 órakor rajtol. A dombóvári atléta két hónappal a kvalifikáció lezárása előtt váltott akadályról síkra (annak is köszönhetően, hogy többször is elesett), s gyorsan el is kezdte gyűjtögetni a pontokat. Nagyon izgalmas időszak volt ez számára, igazi hajrát vágott ki, s végül az utolsó helyek egyikén jutott ki a világranglistáról a vb-re.

Vindics-Tóth Lili Anna a tokiói olimpián még 3000 méteres akadályfutásban indult, s a tizennyolcadik helyen végzett. Az idei szezonja eddig remekül alakul, a csapat Európa-bajnokságon 4:11,87 percre javította idejét, amivel nagyban hozzájárult a magyar válogatott aranyérméhez, majd pedig a székesfehérvári Gyulai István Memorialon még tovább faragott ezen az időn (4:11,08) a brutálisan erős mezőnyben.

Az 55 főt felvonultató világbajnoki mezőnyben a világrekorder Faith Kipyegon is ott van. A kenyai futó 3:49,11-et tud, most is ő a legnagyobb favorit, ráadásul szombaton éppen Vindics-Tóth Lili Anna futamában lesz érdekelt. Az európaiak közül a nem éppen európai nevű, de holland színekben versenyző Sifan Hassan 3:51,95 perces idővel tartja a világbajnoki csúcsot, jó eséllyel ez megdől majd a magyar fővárosban.

Az 1500 méter elődöntőit vasárnap 17.15 órától rendezik, a döntőt augusztus 22-én, kedden 21.30 órakor indítják.

Büszke rá a nevelőedzője

„Nagy öröm ez számomra, azt gondolom, megdolgozott ezért – nyilatkozta Fazekas Gáspár, a DOVASE szakmai vezetője. – Arra számítottam, hogy akadályfutásban célozza meg a részvételt, de jelenlegi edzőjével ráálltak a síkra. Úgy tűnik, jól döntöttek, hiszen tavasszal és nyáron is megdöntötte egyéni legjobb idejét. „Büszke vagyok rá, tudom, hogy az olimpia óta arra készül, hogy hazai világeseményen is megmutassa magát. Ötvenöten indulhatnak 1500 méteren, egy újabb, 4:10-es perccel kezdődő egyéni rekorddal biztosan mindenki elégedett lenne” – húzta alá a nevelőedző.