A találkozó előtt minden a völgységiek mellett szólt: habár a legutóbbi két fordulóban nyeretlenek maradtak, az MTK Budapest második csapatának otthonában értékes pontot szereztek (1–1), múlt héten pedig a címvédő ellen álltak közel a döntetlenhez (2–3). Mindeközben a dunaújvárosiak a szezon során még nyeretlenek voltak, a huszonegy bekapott gól pedig a legrosszabb mutató volt a mezőnyben.

A sorozatterhelés miatt Kardos Ernő ezúttal is változtatott az Iváncsa elleni kezdőhöz képest, de ahogy akkor, úgy a szerencse most is elpártolt a csapattól. A zöldek így már három bajnoki óta nyeretlenek, a győzelem útjára jövő héten vasárnap a szintén NB III-as Kelen SC vendégeként térhetnek vissza a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában.

NB III, Dél-Nyugati csoport, 7. forduló

Dunaújváros–Bonyhád-Majos 1–0 (1–0)

Dunaújváros, v.: Gáspár A. (Keszthelyi, Balogh B.)

Dunaújváros: Molnár L. – Horváth M., Németh K., Vagyóczki, Tapiska (Zsákovics, 90.), Stampfel, Bata, Vörös T. (Marlen, 35., Hegedűs K., 86.), Szepessy, Puskás G., Patkós. Edző: dr. Dobos Barnabás

Bonyhád-Majos: Buzsáklia – Kugler (Vukk, 24.), Vető (Mácsik M., 69.), Pál A., Széles – Simó, Nagy N. (Preininger, 60.), Mácsik D. (Rituper, 60.), Keczeli – Pál M., Sajnovics. Edző: Kardos Ernő

Gólszerző: Vagyóczki (32.)