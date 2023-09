Bartha László kiváló példa rá, hogy a negyedik ikszhez közeledve is lehet még magas szinten űzni a futball nevű sportágat. A februárban 36. születésnapját ünneplő támadót nyáron szerződtette a másodosztályú Kozármislenytől az NB III-ba huszonöt év után visszajutó Dunaföldvár, amelynek színében eddig mind a tíz tétmérkőzésen pályára lépett.

„Hosszú idő után újra élvezem a focit, remélem, hogy ez a továbbiakban is megmarad majd. Hazudnék viszont, ha azt mondanám, hogy teljes mértékben elégedett lennék a teljesítményemmel, de soha ne legyen rosszabb” – fogalmazott a klub közösségi oldalán Bartha László, aki a bajnokságban és a MOL Magyar Kupában is négy-négy találatnál jár a szezon során.

A földváriak hét fordulót követően a negyedik helyen állnak a bajnokságban, két vereségük közül az elsőt a címvédő Iváncsától szenvedték el még a nyitófordulóban (1–4), majd egy nem mindennapi góllal maradtak alul az előző kiírásban még NB II-es Szentlőrinctől.

„Jó csapatunk van és az eddigi mérkőzések alapján bármelyik csapat ellen joggal léphetünk győzelmi szándékkal a pályára. Viszont a bajnokságot az a csapat fogja megnyerni, aki a legkevesebb pontot veszíti el a rangadókon. Mi sajnos eddig ezen a terén nem állunk a legjobban, de sok mérkőzés van még hátra, lehet javítani, lesz még esély visszavágni a Szentlőrincnek és az Iváncsának is – fogalmazott a rutinos gólvágó, aki kitért a klub történelmi kupamenetelésére is. – Az eddigi sorsolás kedvezett nekünk és most sem megoldhatatlan a feladat, de azért a párharc esélyese a Nyíregyháza, ezt nem szabad elfelejteni. Viszont a hazai pálya előnye és a kupameccsek hangulata úgy gondolom, mindig az alacsonyabb osztályú csapatokat segíti. Ráadásul egy mérkőzéses a párharc, úgyhogy az esélyünk abszolút megvan a továbbjutásra.”

Hogy Bartha László tényleg mennyire élvezi a futballt Dunaföldváron, jól bizonyítja, hogy az eddigi összes edzésen részt vett, amiben persze közrejátszik, hogy eddig elkerülték őt a sérülések. Amellett, hogy a pályán és az öltözőben kulcsszerep hárul rá, az utánpótlásképzésben is tevékenyen kiveszi a részét.

„Próbálom azt a tapasztalatot átadni nekik, amit én szereztem eddigi játékospályafutásom alatt, és én is próbálok minél többet tanulni tőlük, mert lehet. Nem szeretnék nagy szavakkal dobálózni, hogy mit tartok fontosnak, szeretném, ha minél többet tudnék segíteni, hogy jobb focistává, jó emberré váljanak és annyira szeressék a focit, mint amennyire én megszerettem” – fogalmazott a Ferencváros és a Paksi FC mezében 283 NB I-es mérkőzésen 51 gólig jutó támadó.