Négy év után, a csöcsiangi világbajnokságot követően ült ismét kettes hajóba nagy nemzetközi versenyen Kiszli Vanda, akinek ebben a számban is voltak korábban szép sikerei. A felnőtteknél 2017-ben a dél-afrikai Pietermaritzburgban Mihalik Sárával vb-címet szerzett (a kajakos az idei versenyen finn színekben indult), rá egy évre a horvátországi Metkovicben a páros Európa-bajnoki aranyat is ünnepelhetett. A 2018-as és a 2019-es vb viszont nem sikerült jól a paksi számára, ki háttérbe is szorította a K2-t.

Kőhalmi Emesével (Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia) azonban megnyerte a tolnai válogatót augusztus közepén, ezzel esélye nyílt Vejen Koldingban visszaülni a páros trónjára, egyben tripláznia a vb-n. A csütörtöki rövidkörös (3,4 kilométer) futamban nem volt szerencséje Kiszli Vandának, mindössze 77 századmásodperccel csúszott le az aranyról a svéd Melinda Anderssonnal szemben, a szombati klasszikus távon (24,3 kilométer) viszont esélyt sem adott vetélytársainak.

A vasárnapi páros döntő sem ígérkezett könnyű menetnek, s ez be is igazolódott. A Kiszli, Kőhalmi kettős nagy csatát vívott az Európa-bajnok Rugasi Csilla, Csepe Panna, valamint egy spanyol és egy dél-afrikai duóval, utóbbi viszont a táv végéhez közeledve leszakadt a többiektől. A három hajó azonban végig együtt haladt, az utolsó csapás Kiszliéknek jött ki jobban, akik 43 századdal (!) előzték meg a spanyolokat, s 0,88 másodperccel a másik magyar kettőst.

Női K2, klasszikus táv

1. Kiszli Vanda, Kőhalmi Emese 1:53:31,57, 2. Tania Fernandez, Tania Alvarez (spanyol) 1:53:32,00, 2. Rugasi Csilla, Csepe Panna 1:53:32,45 óra