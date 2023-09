Sorozatban négy, hét gólt hozó mérkőzésen volt túl Kindl István együttese, amely előbb 4–3-ra verte az MTK II-t, majd ilyen eloszlásban kapott ki Iváncsán. Aztán a dunaújvárosiakat ütötték ki 7–0-ra az atomvárosiak, az előző fordulóban viszont beleszakadtak a késbe Mohácson (1–6). A sormintát az ellen a Kaposvár ellen folytathatták, amely a találkozó előtt nyeretlen volt a bajnokságban, igaz, öt meccsükből négyet döntetlenre adtak.

Habár felkészülési mérkőzésekből kiindulni nem lehet, megjegyezendő, hogy nyáron kétszer is találkoztak egymással a felek, előbb 3–3-ra végeztek egymással, utóbb a somogyiak 4–1-re diadalmaskodtak.

Gólzáporra tehát most is számítani lehetett, az NB I-es keretből visszajátszó Temesvári Attila, Hegedűs János védőpárossal felálló paksiak pedig félóra játék után hátrányba kerültek. A szünetig megmaradt ez a különbség (1–2), a szünet után pedig csak a Kaposvár tudott újabb gólokat szerezni, így az atomvárosiak – három sikerült mellett – elszenvedték harmadik vereségüket is a bajnokságban, s hat forduló után 18–18-as gólkülönbséggel állnak.

NB III, Dél-Nyugati csoport, 6. forduló

Paksi FC II–Kaposvári Rákóczi FC 1–4 (1–2)

Paks, v.: Szalai L. (Keszthelyi, Balogh B.)

Paks II: Simon B. – Pupp Z., Temesvári, Hegedűs J., Szécsi (Perger, 72.) – Gregor, Lépő (Máté Cs., 62.), Földi – Zoltán R., Pesti Z., Ulbert (Szabó A., 72.). Vezetőedző: Kindl István

Kaposvár: Horváth F. – Mazzonetto A., Heil, Hampuk Á. (Ötvös, 89.), Bíró D. (Babinszky, 72.), Szederkényi, Ekker, Horváth B., Pusztai, Harsányi, Gál M. (Mazzonetto N., 74.). Vezetőedző: Horváth Rudolf

Gólszerző: Pesti Z. (47.), illetve Bíró D. (30., 40.), Hampuk Á. (69.), Szederkényi (75.)

A paksi fiatalok jövő héten szombaton az Érd vendégei lesznek 16 órától.