Kaposvári Rákóczi FC–Szekszárdi UFC (v.: Zierkelbach P.) 16 óra

Edzőváltás után utazik Kaposvárra a Szekszárdi UFC, mégpedig abban a reményben, hogy új trénerrel, Mészáros Istvánnal megszerzi első győzelmét a 2023/2024-es bajnoki szezonban. Az eddigi hat fellépésén mindössze egy döntetlenre (Dunaújvárosban játszottak 1–1-et Budai Dávidék) futotta a sárga-feketék erejéből, így valahol várható volt, hogy a vezetőség megköszöni Turi Zsolt munkáját. Mészáros István a hírportálunknak adott interjúban azt mondta, hogy mentálisan igyekszik rendbe tenni a játékosokat, az eddigi játékrendszeren nem változtat.

A kaposváriak jó formában vannak, a nyitányon a Szentlőrinctől elszenvedett 4–0-s vereségük óta nem veszítettek, igaz négy alkalommal is döntetlent értek el (a PEAC-cal 1–1-et, a Gárdonnyal 2–2-t, a Dunaföldvárral 1–1-et, a Nagykanizsával 0–0-t játszottak). A legutóbbi meccsükön azonban 4–1-re megverték idegenben a Paksi FC második számú alakulatát.

Érdi VSE–Paksi FC II (v.: Horváth P.) 16 óra

Az említett paksiak az Érdi VSE otthonában javíthatnak, s nemcsak a Rákóczi elleni 1–4-et, hanem a mohácsi 6–1-es vereségüket is szeretnék feledtetni. Mondhatni, hogy jobb ellenfelet nem is kaphattak volna, az érdiek ugyanis közel sem acélosak, öt meccs óta nem nyertek, miközben a földváriaktól (1–4) és a nagykanizsaiaktól (0–4) is négyet kaptak. Ha idevesszük, hogy a szentlőrinciek is 4–1-re verték őket, akkor láthatjuk, hogy nem éppen acélos ez a védelem. Mivel az NB I-es bajnokságban két hétig szünet van (a következő fordulót szeptember 22-től rendezik), Kindl István több NB I-es kerettagot is bevethet a „feltámadás” reményében. Az idei szezonban már Böde Dániel, Bőle Lukács, Hegedűs János, Beke Péter, Skribek Alen, Temesvári Attila, Balogh Balázs és Szabó János is játszott a „fakóban”, azaz képtelenség előre megtippelni, kiket is küld csatába a szakember.

PTE-PEAC–FC Dunaföldvár (Pécs, PMFC Stadion, v.: Altorjay Á.) 16 óra

A dunaföldváriak rangadót veszítettek egy hete, akkor egy ritkán látható nagy potyagóllal – hetven méterről talált be a vendégek védője a kapujából kint kószáló Vukman Donát fölött – maradtak alul a szentlőrinciekkel szemben. Varga Balázs gárdája három győzelem és egy döntetlen után kapott ki, de most itt az esélye a javításra. A PTE-PEAC nem ígérkezik könnyű ellenfélnek, de a tabellán elfoglalt helyezések alapján illene begyűjteniük a három pontot a Duna-partiaknak. A pécsiek két 4–0-s vereséggel (a Gárdonytól és a Fehérvár II-től kaptak ki) a hátuk mögött fogadják a földváriakat, előtte viszont 2–2-re végeztek a szentlőrinciekkel, ami azért figyelmeztető kell, hogy legyen a kék-fehérek számára.

Dunaújváros–Bonyhád-Majos (v.: Gáspár A.) 16 óra

A Bonyhád-Majos legutóbb egy kifejezetten jó meccset játszott a bajnoki címvédő és most is éllovas iváncsaiakkal, akiktől csak egy 90. percben bekapott góllal maradtak alul (2–3). Kardos Ernő gárdája eddig a várakozásoknál jobban szerepel, s Dunaújvárosban sem kell megijednie. Főképp azért, mert az újvárosiak még nem nyertek a szezonban (a szekszárdiak mellett övék a másik nyeretlen gárda), és egy kanizsaiaktól elszenvedett 5–0-s vereség mellett a Gárdonnyal és az UFC-vel is 1–1-re végeztek. A majosiak már győztek idegenben, mégpedig Szekszárdon 2–0-ra, s most az idénybeli második idegenbeli sikerüket is szeretnék megszerezni.