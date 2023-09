Két felkészülési mérkőzés után (Szigetszentmiklós 91–59, NKA Universitas PEAC 69–80), de még a porecsi edzőtábor előtt tartotta meg a KSC Szekszárd a hagyományos sajtótájékoztatóját, amelyen részt vett a klub szakmai igazgatója, Szabó Noémi, az NB I-es csapat régi-új kapitánya, Theodoreán Alexandra, a klub örökös tiszteletbeli elnöke, dr. Sólyom Bódog és Djokics Zseljko vezetőedző.

A KSC-hez két év után visszatérő hátvéd elmondta, jó újra a Szekszárd kötelékéhez tartozni, és bár egy új csapat formálódik (az akkori keretből Krnjics Szárá, Holcz Rebeka és Miklós Melinda maradt hírmondónak), minden játékos nyitott arra, hogy jó közeg alakuljon ki. Hozzátette, nem lehet más a célja, minthogy olyan csapategység formálódjon a kezei alatt, amelynek „kék szíve” együtt dobban a szurkolókkal. Hangsúlyozta, ez a küldetése, ezért szeretett volna újra itt játszani.

Djokics Zseljko nyolcadik szezonját kezdi meg a gárda élén, ami – mint azt Szabó Noémi kiemelte – bármilyen sportágat figyelembe véve egyedülálló dolognak számít a magyar élvonalban. A vajdasági szakember szerint egy korszak zárult le azzal, hogy Studer Ágnes tíz év után nevelőegyesületét elhagyva a török Mersinhez igazolt. De nemcsak ő, hanem több oszlopos tag is távozott a keretből. A vezetőedzőnek pedig az a legfontosabb, hogy a szurkolók azonosulni tudjanak az új játékosokkal, hogy megtalálják köztük az új Studer Ágnest, Bálint Rékát és Goree Cyeshát.

– Formálódik egy új dolog, de hogy mi lesz belőle, az majd a bajnokság végén derül ki – mondta Djokics Zseljko, hozzátéve, hogy új csapatot építenek olyan játékosokkal, akik ebben a rendszerben még nem játszottak. – Ehhez idő kell, ez látszott a PEAC elleni felkészülési mérkőzésen is. Sok munka áll még előttünk, de amit eddig tapasztaltam, az alapján ez a keret képes dolgozni, így hiszek benne, hogy előrelépünk. Fontos, hogy most türelmesnek kell lennünk.

A célkitűzésről azt mondta, ő személy szerint azt várja, hogy a bajnokságban – a Miskolc, a Győr, a Sopron, a PEAC és a TFSE mellett – a legjobb hatba mindenképpen bejuthat a KSC, de harcolni fognak azért, hogy a legjobb négyben is ott lehessenek, mert akkor van esély a döntőre, ott pedig akár a bajnoki címre is, ami még nem adatott meg nekik. A nemzetközi kupával kapcsolatban úgy fogalmazott, még az Európa-kupa indulás sem volt biztos az anyagi források miatt, de végül bevállalták, s szeretnének tovább is jutni a csoportból, ami nem lesz egyszerű, mert a hazai kezdést követően zsinórban háromszor idegenben kell pályára lépniük a nem túl szerencsés sorsolás szerint.

A szekszárdiak kedden reggel útra kelnek a horvátországi Porecsbe, ahol szerdán a szlovén Akson Ilirijával, pénteken és vasárnap pedig az orosz Jenyiszej Krasznojarszkkal játszanak felkészülési találkozót. Ezt követi idehaza szeptember 15-én és 17-én a legrangosabb és legnagyobb hagyománnyal bíró női kosárlabda felkészülési torna, az 54. Sió Kupa. A pénteki elődöntőkben Győr–PEAC és Szekszárd–Vasas mérkőzést rendeznek, vasárnap pedig a helyosztókra kerül sor.