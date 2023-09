– Két nap és rajtol a bajnokság, nem éppen a legkönnyebb mérkőzéssel, a Szolnoki Olajbányász otthonában kezdenek. Készen állnak?

– Készen fogunk állni, a lehető legjobban fel fogunk készülni a szolnokiak elleni összecsapásra – felelte Csirke Ferenc, aki a második teljes szezonját kezdi a négyszeres magyar bajnok és négyszeres kupagyőztes paksiak kispadján. – Nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen három olyan játékosunk fog hiányozni, aki alapesetben ott lenne a kezdőötösben. Duda Sanadze, Mario Ihring és Eilingsfeld János játékára sem számíthatok. Játszottunk már e nélkül a három ember nélkül a nyáron. Talán ilyen erősségű csapat ellen, mint a Szolnok, még nem, de maximálisan fel fogunk készülni és megpróbáljuk megnyerni a bajnokság első mérkőzést. Ha sikerülne, az nagy fegyvertény lenne, és komoly lökést adna a csapatnak a bajnoki folytatásra.

– Milyen lesz az új Atomerőmű SE. Sok az úgynevezett sztár, de aki önt, az ön munkáját ismeri, az jól tudja, hogy önnél nem az egyén az elsődleges.

– Mindig csapatban gondolkodtam és ez így lesz a jövőben is. Nagyon nem szeretem az egyénieskedést, nálunk minden játékosnak bele kell tennie a közösbe azt, amiben egyénileg jó, legyen szó akár védekezésről, akár támadásról. Ha mindenki százszázalékot tesz bele, abból egy jó mix, egy jó csapat alakulhat ki. Azt várom a játékosoktól, hogy az egész szezonban fegyelmezetten kosárlabdázzanak, az meg ugyebár nekünk, az edzőknek a feladata, hogy azokat az erősségeiket, amik megvannak, megpróbáljuk a lehető legjobban kiaknázni, hogy a mérkőzéseken vissza tudják adni nekünk azt, amit elvárunk tőlük.

– Sokan mondják, mostanság nem volt ilyen erős kerete az Atomerőmű SE-nek, mint amilyen most lesz. Ön is osztja ezeket a véleményeket?

– Igyekeztünk olyan csapatot összerakni a nyáron, amelyik akár a végső sikerre is esélyes lehet. Reményeink szerint ezért fogunk harcolni a 2023/2024-es bajnokságban. Nagyon szeretnénk a két gyengére sikerült idényt követően az új szezonban a legjobb négy közé kerülni. Persze ehhez először az kell, hogy elérjük a playoffot, aztán azon belül már bármi megtörténhet. Ennek tükrében kezdtük el a munkát, és az elvégzettek alapján nagyon bízom benne, hogy meg is tudjuk valósítani az elképzeléseinket és sok-sok örömet okozunk majd a szurkolóinknak a szezonban.

Tizennégy találkozót játszanak a paksiak

Hét mérkőzést játszik hazai pályán és hétszer vendégként lép pályára 2023-ban az Atoerőmű SE, amely pénteken kezdi meg a szereplését a Szolnoki Olajbányász ellen, de éppen a Tisza-partiakkal zárja majd le az esztendőt.

A paksiak 2023-as bajnoki mérkőzései.

1. forduló, szeptember 29., péntek: Szolnoki Olajbányász–Atomerőmű SE 18 óra.

2. forduló, október 8., vasárnap: Atomerőmű SE–Egis Körmend 18 óra.

3. forduló, október 13., péntek: NKA Universitas Pécs–Atomerőmű SE 19 óra.

4. forduló, október 21., szombat: Atomerőmű SE–Kometa Kaposvár 18 óra.

5. forduló, október 28., szombat: Falco KC Szombathely–Atomerőmű SE 18 óra.

6. forduló, november 4., szombat: Sopron KC–Atomerőmű SE 18 óra.

7. forduló, november 11., szombat: Atomerőmű SE–Debreceni EAC 18 óra.

8. forduló, november 18., szombat: Zalakerámia ZTE KK–Atomerőmű SE 18 óra.

9. forduló, november 25., szombat: Atomerőmű SE–Arconin-Alba Fehérvár 18 óra.

10. forduló, november 30., csütörtök: Budapesti Honvéd SE–Atomerőmű SE 18 óra.

11. forduló, december 9., szombat: Atomerőmű SE–SZTE-Szedeák 18 óra.

12. forduló, december 16., szombat: Atomerőmű SE–MVM-OSE Lions 18 óra.

13. forduló, december 20., szerda: Duna Aszfalt-Kecskemét–Atomerőmű SE 18 óra.

14. forduló, december 30., szombat: Atomerőmű SE–Szolnoki Olajbányász 18 óra.

Az első 2024-es bajnokijukat január 6-án, Körmenden játsszák a paksiak.