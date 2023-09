„Véleményem szerint nagyon szervezetten játszottunk, a Vidi fölé nőttünk mind játékban, mind szervezettségben, úgyhogy megérdemelt a győzelmünk – tekintett vissza a 2–0-s paksi sikerrel záruló összecsapásra a klub honlapján Mezei Szabolcs. – Minden mérkőzésen ég bennünk a bizonyítási vágy. Habár a Fradi elleni találkozónk nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, úgyhogy mindenképpen javítani akartunk. Úgy küldött be a mester, hogy bátran játsszak, és próbálkozzak lövésekkel. Ami a találatomat illeti, úgy gondolom, benne van a legszebb góljaim között. Két éve is szereztem egy szép gólt a Vidi ellen szabadrúgásból, most is ellenük voltam sikeres, úgy néz ki, megy a Fehérvár ellen” – fogalmazott a mérkőzést követően.

Mezei Szabolcs gólja 2:30 perctől

A paksiak egymás után az ötödik meccsüket nyerték meg hazai pályán a fehérváriak ellen, akik legutóbb 2020 májusában tudtak pontot rabolni (0–0) az atomvárosból. A bajnokságban most egy hosszabb szünet következik, a PFC legközelebb szeptember 23-án a Puskás Akadémia otthonában vendégszerepel. Előtte azonban lesz egy Magyar Kupa-fellépésük: szeptember 16-án a BKV Előre pályáján kell kiharcolni a legjobb 32 közé kerülést.