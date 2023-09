Az előző idényben még a szekszárdi sikerekért hajtottak, a Sió Kupán viszont már egymással nézhetett volna farkasszemet a most már győri Goree Cyesha és a pécsi Sydney Wallace, a brit-amerikai azonban csak néhány napja érkezett meg Pécsre, így ő még „kiülte” ezt a meccset.

Az elődöntő első pontjait a két ex-győri, Weninger Virág és az amerikai Peyton Williams szerezte, de Dombai Réka és Gyöngyösi Janka tripláival fordítottak a kisalföldiek. Sok pontatlansággal játszottak a csapatok, ez leginkább a rontott dobások számában volt érzékelhető. A második negyedre aztán megtáltosodtak a csapatok, az amerikai Destiny Slocum és a válogatott kerettag Török Ágnes is két hárompontossal nyitott, de a 17. percben a horvát Matea Tadic ziccerével 4–3 után ismét a baranyaiak vezettek (33–32), s ezt az előnyt a nagyszünetre meg tudták őrizni.

Négy és fél percig nem talált kosárba a címvédő a pihenő után, baranyaiak 11–0-s sorozatát Bach Boglárka triplája törte meg. Jovan Gorec csapata nem sokkal később először tett közé két számjegyű különbséget (57–47), így harminc perc játék után úgy tűnt, biztos előnyről várhatta az utolsó felvonást a PEAC. A hullámvölgy azonban a pécsieket is elérte, fokozatosan csökkentette hátrányát a Győr, majd előbb Dombai pontjaival egyenlített (69–69), Slocum triplájával pedig át is vette a vezetést Cziczás László együttese. A dráma itt nem ért véget, a jó igazolásnak mutatkozó Weninger büntetőivel visszavette a vezetést a Pécs, majd Török Ágnes révén ismét a zöldeké volt az előny. A csattanó azonban Williamsé volt, akinek triplájával a baranyaiak elsőként jutottak be az 54. Sió Kupa döntőjébe.

A másik elődöntőben a házigazda Atomerőmű KSC Szekszárd a Vasas Akadémiával találkozott.

54. Sió Kupa, elődöntő

NKA Universitas PEAC–Serco UNI Győr 76–75 (11–15, 29–24, 21–13, 15–23)

Szekszárd.

PEAC: Szmailbegovics 5/3, Rátkai 5/3, Weninger 22/3, P. Williams 21/3, Olawuyi 6. Csere: Tadic 4, Mérész 1, Laczkó 7/3, Kiss A. 5/3, Szakolczi. Vezetőedző: Jovan Gorec

Győr: Slocum 12/12, Bach 5/3, Dombai 13/6, Gyöngyösi 3/3, Anigwe 16/3. Csere: Dubei 6, Ruff-Nagy 5/3, Goree 3, Hegedűs J., Török Á. 12/9, Molnarová. Vezetőedző: Cziczás László