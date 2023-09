A Pécsett elszenvedett múlt heti vereség után ismét teljes keret állt Horváth György rendelkezésére, csapata pedig sok helyzetet dolgozott ki, azokat azonban egytől egyik kihagyta az első félidőben a Nagykanizsa ellen. A vendégek egy védelmi hibát kihasználva, valamint egy távoli lövéssel kétgólos előnnyel mehetett pihenőre. A szünetben ötöt is cseréltek a paksiak, akik bő tíz perc játék alatt visszajöttek a mérkőzésbe, de egy újabb tétlenkedésük után a zalaiak büntettek, s elvitték a három pontot az atomvárosból.

„Már a negyedik mérkőzésünket játszottuk a szezonban (az utolsó őszi fordulóból előrehozták az azóta visszalépő Dunaújváros elleni bajnokit – A szerk.), és úgy gondolom, most játszottunk a legjobban. Ellenfelünk egy nagyon összeszokott, rutinos csapat volt, de mezőnyben végig teljesen egyenrangú partnerek tudtunk lenni. Rengeteg helyzetet dolgoztunk ki az első félidőben, ám ezekből egyet sem tudtunk értékesíteni – fogalmazott Horváth György. – A szünetben megbeszéltük, hogy a játékunkkal nincs gond, ám a kapu előtt határozottabbnak kell lennünk, ez a második játékrészben meg is hozta az eredményt. Sikerült felállnunk kétgólos hátrányból, ám sajnos újra tétlenkedtünk egy sort, és ismét ellenfelünknél volt az előny, amit már meg is tudtak őrizni a végéig. A játék és a hozzáállás alapján rászolgáltunk volna a minimum egy pontra. Fontos kiemelnünk a fiatalok teljesítményét, akik felnőtt szinten futballoztak” – jegyezte meg a paksiak vezetőedzője.

Női NB II, Nyugati csoport, 3. forduló

Paksi SE–FC Nagykanizsa 2–3 (0–2)

Paks, v.: Németh D. (Tóth B., Benke P.)

Paks: Kerekes B. – Debreceni K., Boda (Somogyi, a szünetben), Kiss L., Zufall, Tancsa (Lusinszki, a szünetben), Sajabó, Fodor H. (Bárányos, a szünetben), Fritz F., Győrfi N. (Árki, a szünetben), Marosi. Vezetőedző: Horváth György

Nagykanizsa: Andor – Molnár R., Gergelics, Farkas Cs., Németh P., Szollár, Sóstai, Szokol (Pintér D., 63.), Szabó Zs., Nagy-Fáró (Kápics, 92.), Kaszás. Vezetőedző: Benedek József

Gólszerző: Kiss L. (53.), Debreceni K. (65.), illetve Németh P. (17.), Szollár (27.), Farkas Cs. (74.)