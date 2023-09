– Készen állnak a rajtra?

– Jó lenne, ha még lenne pár hetünk, de ez van, pénteken jön az idény első bajnokija a szigetszentmiklósiak ellen – felelte Djokics Zseljko, aki a hetedik teljes szezonját kezdi a szekszárdi csapat élén.

– Nem tűnik túl vidámnak!

– Nem optimális a helyzet, Theodoreán Alexandra és Mányoky Réka sérülése után most kezdte el a munkát, Nikola Dudasovára pedig egyáltalán nem számíthatok. Elhiheti, hogy nem vagyok boldog, hiszen mindannyian kulcs­szereplők. Dudasová kiesése különösen bánt, hiszen a felkészülési időszakban talán ő volt az, aki a leginkább kiegyenlített teljesítményt nyújtotta. Nem túl ideális a helyzet, ráadásul Krnjics Szárá és Jacinta Monroe sincs a legjobb állapotban, utóbbinak heteket kellett kihagynia. Meg aztán azt sem szabad elfelejteni, hogy sok az új játékosunk, átalakulóban van a csapatunk, s ez az átalakulás nem megy egyik napról a másikra.

– Csak nem azt akarja mondani, hogy félnivalója van a KSC-nek. A hazai rendezésű Sió Kupán nekem úgy tűnt, hogy minden rendben van, szép győzelmeket arattak, szép dolgokat mutattak!

– A múlt pénteki, TFSE elleni edzőmeccsen viszont nem volt minden rendben. Akkor nem játszottunk csapatként, s meg is lett az eredménye. De ha már említette a Sió Kupát, akkor én is azt mondom, hogy az a két mérkőzés lehet a mérce. Ha úgy tudunk teljesíteni az első pár fordulóban, akkor elégedett leszek, persze ez nem azt jelenti, hogy úgy kell játszanunk egész évben, de egy alapnak jó lenne, amire lehet építeni.

– A sorsolásuk jónak tűnik, hiszen az első három bajnokijukat hazai pályán játszhatják, a szigetszentmiklósiak, a Sió Kupán legyőzött Pécs és a Cegléd ellen. Ez azért csak előny!

– Mindenképpen! Sőt, nagyon boldog vagyok, hogy így alakult, mert a felkészülési időszakban is látszott, hogy elsősorban hazai pályán tudunk eredményesek lenni, az összes vereségünket idegenben szenvedtük el. Annak ellenére, hogy vannak rutinos kosarasaink, ez egy nagyon fiatal csapat, Miklós Melinda és Holcz Rebeka 19, Szücs Gréta és Árvai Júlia 17 éves, és Boros Júlia is csak 21 múlott. Nekik nagyon kell a buzdítás, akkor tudnak jól teljesíteni, ha érzik a közönség támogatását. Ezt a szekszárdi sportcsarnokban megkapják. Bízom benne, hogy a pénteki bajnokinkra is nagyon sokan kilátogattak, és segítenek bennünket abban, hogy győzelemmel kezdhessük az idényt. Ami egyáltalán nem lesz könnyű, hiszen a szigetszentmiklósiak remek légiósokat igazoltak, és jó kis csapatot raktak össze az idei szezonra. De saját közönségünk előtt meg kell nyernünk a találkozót, mert abból tudunk tovább építkezni.

– Idén új korszak kezdődött a KSC életében, nincs már Studer Ágnes, aki Törökországba, a Mersinhez igazolt, és nincs már Bálint Réka sem. Pér hete azt mondta, meg kell találni az új vezért. Megtalálta?

– Jól mondja, ez is egy nagy feladat. Nagyon hiányzik Studer Ági, akivel már szinte egy pillantásból megértettük egymást, s nagyon hiányzik Bálint Réka rutinja is, aki a pályán és az öltözőben is vezér volt. Szerencsére Hami itt van velünk a stábban, így amiben tud, segít. A jelenlegi keretből Theodoreán Alexandra a legalkalmasabb rá, hogy összefogja a társaságot, de ugyebár ő most sérült. Nagyon remélem, hogy minél előbb visszatérhet.

– Tudom, hogy nem szeret jósolgatni, de azért megkérdezem: mire lehet képes az új idényben a KSC?

– Nehéz erre felelni, amíg az ember nem látja az összes ellenfelet, addig nem is érdemes jóslatokba belemenni. Erős a Diósgyőr, erős a Győr, erős a Pécs és bár sokan leírták, nagyon erős a Sopron is. Nem szabad kiindulni a felkészülési mérkőzésekből, amelyeken nem voltak komplettek. Ha ott lesz a pályán Yvonne Turner, Fegyverneky Zsófia, Jelena Milovanovics-Brooks és Határ Bernadett, az mindjárt más lesz. Mindannyian öt-tíz Euroliga Final Four-on vannak túl, megannyi bajnoki aranyérmet nyertek. Ön leírná őket? Nálunk alig van olyan, akinek euroligás tapasztalata van, szóval erre a kérdésre térjünk vissza januárban, akkor tisztább lesz már a kép.

A KSC Szekszárd 20223/2024-es szezon csapata

Forrás: Jantner Fotó