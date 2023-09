A névadói szerződést Tarr János, a Tarr Kft. ügyvezetője és Szabó Gergő, a KSC ügyvezető elnöke látta el kézjegyével. A szekszárdi kosárcsapat így már új néven, TARR KSC Szekszárdként fut majd ki a pályára a BKG Prima Akadémia elleni szombati bajnoki nyitányon, s természetesen az új mezen is ott virít majd a Tarr Kft. neve.

Tarr János kihangsúlyozta: örömmel állt be egy olyan klub mögé, amely példaértékű munkát végzett az elmúlt évtizedekben, s amelynek országos szinten is kiemelkedő az utánpótlásnevelése. Mint mondta, annak idején, több évtizeddel ezelőtt még az eredményjelző kezeléséért felelős édesapjával járt ki a szekszárdi női kosárcsapat meccseire, s ma is elkötelezett rajongója a klubnak. Úgy fogalmazott, hogy mindkét félnek eredményes lehet ez a névadói megállapodás, amely egyúttal a klub és a vállalkozás megújulását is jelképezheti.

A csütörtök délelőtt aláírt megállapodás három évre szól, a támogatás összegét ugyanakkor a vállalkozás és a klub is üzleti titokként kezeli.