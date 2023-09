Az újjáalakult szekszárdiak idei első gólját Kapás Tekla szerezte, a csapat viszont kissé ijedtnek tűnt a tavalyi ezüstérmes otthonában. Lassan szervezett támadásaikat teljesen megbénította a mohácsiak zavaró védekezése, így negyedóra játék után Bognár Zsanett két gólja került fel az eredményjelzőre (8–3). Az eladott labdák után sokszor leindulta az idén is az egyik bajnokesélyesnek számító gárda a a Fekete Gólyákat, ahol a visszafutással is komoly gondok voltak.

A vendégek felállt fal elleni védekezésének határozatlanságát az egész félidőben kimagaslóan védő Schell Gabriella segítette ki (a rutinos kapus hét védést mutatott be ez idő alatt), az utolsó tíz percben pedig Bognár Zsanett átlövésgóljaival tudtak kozmetikázni az eredményen. Pataki Nikolett beállásával kissé javult a védekezésünk, így a második félidő feléig nem „nyílt az olló”. Segítette ezt az is, hogy támadásban egyéni betörésekből többször eredményesek tudtak lenni. A mérkőzés utolsó negyedében úgy tűnt, hogy ebbe a lassú tempóba is belefáradt a Szekszárd, a hazaiak így „szétfutotta” a csapatot.

„Kaveczki Edina kiesésével nemcsak a legeredményesebb játékosunk távozott, hanem a csapat motorja, játékának meghatározója is. Három fokozattal játszottunk lassabban, mint tavaly. Meg kell találnunk a megfelelő ütemet, mert Bognár Zsanett így is eredményes tud lenni, viszont a többieknek több előkészítés kell. Ami szomorú számomra, hogy nem nagyon akartunk visszafutni, a felállt fal elleni védekezésünkben inkább csak pihentünk, mint fautoltunk. Hétvégén a másik bajnokesélyes, a NEKA látogat hozzánk, remélem ellenük jobb teljesítményt nyújtunk” – fogalmazott Bordán Anna, a szekszárdiak vezetőedzője.

Női NB II, E-csoport, 1. forduló

Mohács TE 1888–Szekszárdi Fekete Gólyák KC 29–20 (13–8)

Mohács, 200 néző. V.: Csányi, Gadányi

Szekszárd: SCHELL – Bordán Alexandra 1, Farkas A. 4, BOGNÁR Zs. 8 (6), Szmacska, Kapás 2, Szentes 3. Csere: Péti (kapus), PATAKI 2, Orbán E., Tompai, Szommer, Köbli. Vezetőedző: Bordán Anna

Eredmény alakulása. 12. perc: 6–2. 19. p.: 11–4. 25. p.: 11–8. 42. p.: 16–12. 49. p.: 23–13. 52. p.: 24–17.

Kiállítások: 14, illetve 12 perc

Hétméteresek: 6/5, illetve 3/2

A szekszárdiak szeptember 16-án, szombaton 17 órakor a Nemzeti Kézilabda Akadémia U21-es csapatát fogadja a városi sportcsarnokban.