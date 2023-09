A város is segíti a sportolót

Horváth Tamást nemrégiben Pintér Szilárd, Dombóvár város polgármestere is fogadta. A futó tájékoztatta a városvezetőt a terveiről, aki a támogatásáról biztosította. Mint fogalmazott, a dombóvári önkormányzat mindig kiemelt figyelmet fordított a tehetséges sportolókra, a versenyzésük alapfeltételeinek biztosítására, s ez így lesz a jövőben is.