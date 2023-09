Mint arról beszámoltunk, két és fél év után lemondott a Bonyhád-Majos éléről Kardos Ernő vezetőedző. A 44 éves szakember visszajuttatta, majd benntartotta az NB III-ban a völgységiek, de a hétvégi, Mohácstól elszenvedett hazai vereség (1–3) után első ízben került a kiesőzónába a csapat, ami a lemondásához vezetett.

„Büszke vagyok arra, amit elértünk a Majosi Sportegyesület edzőjeként barátommal és kollégámmal, Gyánó Szabolccsal – kezdte búcsúüzenetét a távozó tréner. – Büszke vagyok a sikerekre, a bajnoki címre, a feljutásra, a néző csúcsra, a sok-sok rekordra, amit elértünk közösen.

A legbüszkébb a játékosokra vagyok, akik sokszor a határaikat túlszárnyalva győzelmeket hoztak nekem és dicsőséget, mint edzőnek.

Köszönöm az összes játékosnak azt, hogy hittek bennem és jöttek utánam, hiszen ez volt a siker egyik kulcsa! Köszönöm a vezetőknek is a lehetőséget, Sántha Áron neked külön is köszönöm a korrektségedet! A lelkiismeretem tiszta, mint a hó, hiszen nagyon nagyon sok melót raktunk bele, de az elveimmel soha nem megyek szembe és ez most a végét jelentette e csodás utazásnak! Büszke vagyok, hogy olyan dolgot raktunk le egy amatőr közegben, amire sokan felkapták a fejüket országosan is és arra is büszke vagyok, hogy a Majosi Sportegyesület egyik, ha nem a legsikeresebb éveit velem érte el.”

Kardos Ernő csúcsot döntött csapatával azzal, hogy az előző idényben kilenc forduló után a legtöbb pontot gyűjtő Tolna megyei klub lett a Közép csoportban, idén pedig bejuttatta a Bonyhád-Majost a legjobb 64 közé a MOL Magyar Kupa főtábláján, amivel klubtörténelmet írt.

A szakember nyolcvannégy tétmérkőzésen irányította a völgységi gárdát (ebből ötvenet az NB III-ban), ezalatt 38 győzelmet, 13 döntetlent és 33 vereséget könyvelt el.