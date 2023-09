Remek teljesítménnyel mutatkozott be tétmérkőzésen is a paksiak zöld-fehér szerelésében Beke Péter, aki a BKV Előre elleni kupatalálkozón mesterhármast jegyzett, de előkészítésben is kivette a részét a 7–0-s győzelem alkalmával.

„A három találat már jót tett a lelkemnek és az önbizalmamnak úgyszintén, örültem neki és a két gólpassznak is. Az elmúlt hetekben rengeteget segítettek a társak, Dani (Böde Dániel – A szerk.) a meccs előtt is elmondta, ne görcsöljek, minden helyzetet rúgjak be” – fogalmazott a klub honlapján Beke Péter, aki a találkozóról elmondta, arra készültek, hogy az NB III-as ellenfelük beáll védekezni ellenük, s ez így is történt, de az első perctől föléjük kerekedtek és betartották a taktikai utasításokat.

A kupadöntős Budafokról nyáron érkezett 22 éves támadó a felkészülés alatt két gólt szerzett, ám az OTP Bank Liga első hat fordulójában még nem kapott bizonyítási lehetőséget Bognár Györgytől.

„Erős keretünk van, komoly játékosok vannak előttem a sorban, így keményen bele kell állni a munkába, ha az ember Pakson játszani szeretne. Ha pedig megkapja a lehetőséget, azonnal bizonyítani kell, odavaló” – mondta el csapaton belüli helyzetéről az előző kupakiírás gólkirálya, aki tizenöt góllal zárta az NB II legutóbbi szezonját.

Hogy a hétvégi mesterhármasával mennyit bizonyított a szakmai stábnak Beke, az szombaton kiderül, a Paks ugyanis aznap 14.30 órakor a Puskás Akadémia vendégeként lép pályára. A hétfői sorsoláson pedig az is kiderült, hogy a 2022-ben kupadöntőig jutó atomvárosiak a tizenhat közé kerülésért a Budapest Honvédot kell legyőzniük idegenben.