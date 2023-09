A budapesti világbajnokság után egy héttel Kecskeméten rendezték a 10. Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntőt, ahol több olyan sportoló is rajthoz állt, akiknek néhány nappal korábban még a Nemzeti Atlétikai Központban tapsoltak a nézők.

A vb-bronzérmet szerző kalapácsvető Halász Bence mellett rajthoz állt a szekszárdi születésű Németh Mátyás is, aki gyakorlatilag hazai pályán versenyzett. A KARC távolugrója – aki a világbajnokságon egyéni legjobbját beállítva a 19. helyen zárt – két rontott kísérlettel kezdett, majd 776 centiméterig repült (három centivel elmaradva a csúcsától), de ez is elég volt az aranyéremhez.

Szintén Scherer Tamás kezei alatt nevelkedett Bogdán Annabella, a Békéscsabai AC gerelyhajítója utolsó, hatodik kísérletére dobott 53,60 méterével a dobogó legalsó fokára állhatott.

Nemcsak egykori, de jelenlegi Tolna vármegyei sportolók is bejutottak a szuperliga döntőjébe. Nem talált legyőzőre rúdugrásban Böndör Márton, a Bonyhád AC atlétája a 475 centit másodszorra, a 490-et, az 500-at és az 515-öt elsőre vitte át, amivel megszerezte az első helyet. Az idei U23-as Európa-bajnokságon szereplő fiatalnak az 531 centis magasságon is volt egy kísérlete, de nem sikerült túlszárnyalja 530-as egyéni csúcsát. Végül 5,21 méterrel fejezte be a döntőt.

Klubtársa, a finnországi korosztályos kontinensbajnokságon szintén dobókörbe álló Kling Réka súlylökésben az ötödik helyen végzett 13,14 méterrel, melyet a második sorozatban ért el. A Szegeden tanuló atléta diszkoszvetésben is indult, ahol a negyedik helyen végzett 42,98 méterrel, amit szintén a második sorozatban teljesített.

A Tamási TAM-BAU AC nehézatlétái közül Dr. Stefanovits Ágnes 32,46 méterrel a nyolcadik helyen zárt diszkoszvetésben, míg Sólyom László ugyanebben a számban 43,60 méterrel hetedik lett. Súlylökésben 14,77 méterig repítette a szert, amivel ötödikként fejezte be a versenyt.