Mint arról beszámoltunk, az 54. Sió Kupa pénteki elődöntőjében a Szekszárd 95–63-ra legyőzte a Vasast, ezzel bejutott a vasárnapi döntőjébe. A mérkőzés után Djokics Zseljko úgy fogalmazott, jó irányba halad csapata a fejlődési úton.

– Sok dologban előre léptünk a felkészülés kezdete óta, jó irányba tartunk. Ez egy teljesen új csapat, vannak olyan játékosok, akik olyan szerepkörben mozognak, amiben eddig nem játszottak. Az eredményt ilyenkor még nem kell nézni, sok hibát követtünk el, amit a Vasas nem tudott megbüntetni. Ezeket kell kijavítanunk – fogalmazott a szekszárdiak edzője, aki a PEAC elleni döntőre is kitért. – Magas színvonalú első mérkőzést játszottak a pécsiek a Győrrel. A PEAC és a Szekszárd egymás elleni meccsei mindig különlegesek a Baranya és Tolna vármegye vonatkozásában. Persze ez most csak egy edzőmeccs lesz, így is kell rá gondolni. Olyan szemmel kell nézni, min tudunk javítani, mit tudunk jobban csinálni és hogyan lehetünk jobb csapat. Ez a prioritás, de természetesen mindig jó érzés nyerni, jobb kedvel mész a következő edzésre, ha győztes meccsen vagy túl. De hangsúlyozom, most sokkal fontosabb, hogy a játékosok összecsiszolódjanak, menjenek a passzok, az elzárások.

Vasárnap 14.30 órakor Győr–Vasas bronzmérkőzést rendeznek, 17 órakor pedig Szekszárd–PEAC döntőt játszanak a városi sportcsarnokban.