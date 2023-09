Aztán a ráadás öt percben már nem engedte kiénekelni a szájából a sajtot, nagyot harcoltak a piros-kékek, Gulyás Milán egy elképesztő félpályás triplát vágott be, ünnepelt a csarnok, az ESZI-csarnok, amely nagyon jó házigazdának bizonyult, s ünnepelt a közönség is. Végre ismét van egy jó csapata az ASE-nak, amely ígéretesen játszott ezen a kupán. Már mindenki elfelejtette a csehországi és a szlovákiai edzőmeccseket, amelyeket simán elveszített az ASE, s most mindenki arról beszél, hogy ez a Paks képes lehet nagyot alkotni a bajnokságban is.

Persze addig még nagyon sok a feladat, Csirke Ferencéknek sok mindent rendbe kell tenniük, sokat kell gyakorolni például a büntetőzést, ami nem igazán megy még, s a csapatjátékon is kell csiszolni. De legalább van mire építeni, ami az előző két idény mondhatni vergődése után nagyon nagy szó.

Morgen Ferdinánd emléktorna. A döntőben

Kometa Kaposvári KK–Atomerőmű SE 92–97 (13–17, 28–19, 21–22, 20–24). Paks, ESZI-csarnok, v.: Kapitány G., Győrffy P., Ádám J. Kaposvár: Paár 2, Koprivica 16, Jackson 14, Abell 21/6, Bogdán 9/3. Csere: Krnjajszki 7/3, Halmai D., Antalics 3/3, Fazekas M. 7/3, Puska 9/3. Atomerőmű: Pajor 4, Ihring 25/15, Dorogi, White 5/3, Wright 19/6. Csere: Woods 6, Kovács Á. 9/3, Gulyás M. 15/9, Radics 14/6.

Helyosztó a 3. helyért: Basket Brno (cseh)–MVM OSE Lions 84–73 (22–15, 27–11, 14–28, 21–19). A legjobb dobók: Pulpan 22, Zdanavicius 17/3, Krivanek 14/12, Siska 12, illetve Gholston 24/12, K. Thomas 21.

A szombati mérkőzéseken. 1. elődöntő. Kometa-Kaposvári KK–Basket Brno 90–74 (21–25, 21–17, 25–17, 23–15). Legjobb dobók: Koprivica 20/3, Abell 19/3, Jackson 13, illetve Edwad 26/15, Z. Tomas 15/3, Pulpán 8/3.

2. eldődöntő: Atomerőmű SE–MVM-OSE Lions 85–65 (28–17, 19–16, 25–17, 13–15). Legjobb dobók: Wright 18/3, Woods 17, White 12/6, Dorogi 11/3. Gulyás 10/6, illetve Riddley 20/6, Gholston 11/3, K. Thomas 10/3.