Szeptember 10., vasárnap

AMERIKAI FUTBALL NFL, alapszakasz: Pittsburgh Steelers–San Francisco 49ers 19 (Aréna4), New England Patriots–Philadelphia Eagles 22.15 (Aréna4), New York Giants–Dallas Cowboys 2.15 (hétfő hajnalban, Aréna4)

ATLÉTIKA Memorial Borisa Hanzekovica, Zágráb 17 (Sport2)

KERÉKPÁR Vuelta a Espana, 15. szakasz, 14.30 (Eurosport1)

KÉZILABDA Női Bajnokok Ligája, csoportkör: Buducsnoszt–Bietigheim 14 (Sport1), Brest–Győri Audi ETO KC 16 (Sport1)

KOSÁRLABDA Férfi világbajnokság, bronzmérkőzés 10.30 (M4 Sport), döntő 14.40 (M4 Sport)

LABDARÚGÁS Európa-bajnoki selejtező: Kazahsztán–Észak-Írország 15 (Spíler2), Feröer-szigetek–Moldova 18 (Match4), Finnország–Dánia 18 (Spíler1), Montenegró–Bulgária 18 (Spíler2), Írország–Hollandia 20.45 (Spíler1), Litvánia–Szerbia 20.45 (Spíler2). Felkészülési mérkőzés: Magyarország–Csehország 18 (M4 Sport)

MOTORSPORT Moto GP, San Marino-i Nagydíj, futam 13.30 (Aréna4). Moto2, futam 12 (Aréna4). Moto3, futam 10.45 (Aréna4)

TENISZ US Open, döntők 18 órától (Eurosport1)