Bán Tamás együttese pénteken a baranyai vármegyeszékhely új csapatát, a PTE PEAC-ot múlta felül egy jó mérkőzésen. A vezetőedző a találkozóról elmondta, a pécsi keretben Forgács Dávid és Szép Milán személyében két meghatározó játékos maradt, egy igazi „futós társaságról” van szó, amely okozhatnak meglepetést majd a szezon során.

A hőgyésziek másnap a Fejér vármegyei VAX KE Sárbogárd meghívásának eleget téve négycsapatos tornán vettek részt Simontornyán, aminek elődöntőjében a Kalocsát, a döntőben hétmétereseket követően a rendező csapatát győzték le. A torna legjobb kapusának Szente Gábort választották, a gólkirály Vald Benjamin lett.

„Továbbra is az jelenti a legnagyobb gondot, hogy nem tudtam a teljes keretet együtt játszatni. Pénteken az egyik, szombaton a másik fele szerepelt. Ezért az új játékosok beilleszkedése nem ment zökkenőmentesen, de látszik rajtuk, hogy hasznára válnak majd a csapatnak. Az őszi szezon első felében emiatt biztos lesznek meg nem értésből adódó problémák. Azok a fiatalok pedig, akik az utánpótlásból kerültek fel, jól szálltak be a mérkőzésbe, bizonyították, hogy lehet rájuk számítani – fogalmazott Bán Tamás. – A játék, amit játszani szeretnénk, alakulóban van, azzal, hogy Kovács Szebasztián visszatért, stabilabbá vált a védelmünk és több variációs lehetőséget is ad. Az edzőmeccseken elsősorban a védekezést próbáltuk rendbe rakni, a támadásokon még dolgozunk, hogy a tavalyi harminc gólos átlagunkat idén is hozni tudjuk” – tette hozzá a harmadosztály legutóbbi kiírásában bronzérmet szerző Hőgyész vezetőedzője.

A HSC a hétvégi nyitófordulóban, szombaton 18 órakor a Siklóst fogadja a tamási Vályi Péter Szakképző Iskola tornacsarnokában.