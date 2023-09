Kevés pozitív visszhangot lehet hallani a Tolna Vármegyei I-II. osztály Kvalifikáció bajnokságról, ám az mindenképpen a mérleg ezen oldalára írható, hogy az összevont ligának köszönhetően néhány csapat hosszú évek után csaphat össze ismét egymással. Ilyen volt a Teveli Medosz SE és a Kisdorogi FC hétvégi rangadója is, hiszen bár földrajzilag alig öt kilométer választja el egymástól a két települést, a csapatok nyolc év után néztek farkasszemet egymással tétmérkőzésen.

És, hogy a csodák nemcsak a mesékben léteznek: az előző idényben a vármegyei második vonalban szereplő kisdorogiak idegenben 3–2-re győzték le „Góliátot”. Erre a sikerre harminchárom évet kellett várni, legutóbb ugyanis 1990 áprilisában volt ilyenre példa (4–1), akkor a szezon végén a Kisdorog megyebajnokként az NB III-ba jutott fel.

– Nagyon jó iramú mérkőzés volt, ahol a házigazda kétszer is vezetést szerzett, de játékosaimat akkora bizonyítási vágy fűtötte, hogy a végén sikerült megfordítaniuk az eredményt – nyilatkozta lapunknak Nagy Péter, a kisdorogiak idény elején kinevezett játékos-edzője. – Szívesen vállaltam el a felkérést, hiszen a Kisdorog mindig olyan csapat volt, amely képes meglepetést okozni. Ez a győzelem is ebbe a kategóriába tartozik. Hiszem, hogy ez a három pont lendületet ad a játékosoknak, azonban most két nehéz mérkőzés következik a Bátaszék és a Bonyhád ellen, utána viszont már csak olyan ellenfelek jönnek, akik az előző idényben a másodosztályban szerepeltek – tette hozzá a szakember.

Mint mondta, az ősz a felkészülésről és az összeszokásról szól majd, tavasszal pedig, amikor „leválnak” a megye egyről, a középmezőnyben szeretnének végezni. – Remek a hangulat az öltözőben, mindenki jól fogadta az érkezésemet, a játékosok hozzáállásával pedig meg vagyok elégedve.