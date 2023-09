A Németkéren élő amatőr futónak semmilyen professzionális sportmúltja nincs. A győri főiskolán vasútgépész szakon végzett atléta fiatalkorában járt futóedzésekre, majd a nyolcvanas években a németkéri helyi focicsapatban játszott. A futást hobbiszinten megtartotta, jóllehet ötvenéves korában háziorvosa eltanácsolta ettől.

Reisch 65 évesen, nyugdíjba vonulása után kezdett el ismét magától futni, majd versenyekre járni, ahol korát meghazudtoló eredményeket ér el. Az elmúlt négy évben mintegy százötven futóversenyen vett részt. Kiemelkedő eredménye, hogy 2019-től kisajátította a szenior atlétikai országos bajnokságon az M65 kategóriában a dobogó legtetejét, továbbá fedett pályán 3000 méteren ő tartja a nemzeti rekordot is. Többször kipróbálta magát brutálfutásban is, az elmúlt években a paksi BrutálAtomon háromszor is megnyerte a veterán kategóriát.

Az atléta a szekszárdi Szenior Atlétikai Club versenyzője, de nincs se edzője, se szponzora, edzéseit maga állítja össze. Edzőtársa is csak ritkán akad Németkéren, hiszen a legtöbben – akár a 20-30 évvel fiatalabbak is – nem tudják tartani vele a tempót. Legtöbbször a településhez tartozó Barát-erdőben 5-10 kilométert fut és 20-30 kilométert kerékpározik.

Felszerelésre sem sokat fordít, új futócipőt 20 éve nem vett, mint mondja, először nem hitt a cipők közötti különbségekben, de ma már belátja, hogy igenis sokat jelent.

Az edző- és versenycipőket Ozorán, a lomis piacon vásárolom, 3500 forintnál sosem adtam többet egy futócipőért, igaz, ma már vagy 20 pár sorakozik a szekrényben, köztük a diszkontláncok saját márkás cipői és a legnagyobb márkák egykori csúcstípusai is. Kerékpárokat is ugyanitt veszek, 30 ezer forintnál többet ezekért sem szoktam adni

Hétvégén 1:33 óra alatti időt célzott meg, ezt meg is közelítette, hiszen 1:34,07-es idővel elsőként ért célba a WIZZ AIR Budapest Félmaratonon M65-ös kategóriában, átadva a múltnak a tizenhat évvel ezelőtt felállított rekordot. Reisch Józsefben így is maradt hiányérzet, az új országos csúcsával ugyanis nem elégedett.

„Ha 1 perc 8 másodperccel jobb időt futok, akkor az M70-es kategória országos csúcsát is megdöntöttem volna” – mondja. A nyugdíjasként is aktívan élő futó most egy sportórára gyűjt, mivel jelenlegi órája csak 60 másodpercig mér, „utána futás közben matekozni kell, hogy is állok” – teszi hozzá.

„Gratulálunk Józsefnek a kiváló eredményéhez. Az ő példája is bizonyítja, hogy a futás kortalan sport, amelyben kitartással nem csupán egészségünkért és mozgékonyságunkért tehetünk, hanem jelentős eredményeket is elérhetünk” – mondta Kocsis Árpád, a szervező BSI ügyvezető igazgatója.

Első helyezését családjának ajánlotta, három felnőtt lánya mellett felesége támogatja abban, hogy főszezonban szinte minden hétvégén rajthoz állhasson.