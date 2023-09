A vármegyei III. osztályú labdarúgóbajnokság Kelet csoportját két győzelemmel kezdő Gerjeni SK a szintén hibátlan Madocsához látogat a hétvégi fordulóban. Mindkét csapat gólgazdag mérkőzéseket játszott eddig, előbbi meccsei hat, utóbbinak hét találatot hoz átlagban. Az Őcsény–Györköny és a Nagydorog–Németkér találkozón az egyik csapat biztosan megszerzi első pontját, pontjait a bajnokságban, az előző idényben ezüstérmet szerző Szedres a harmadik szentgyörgyieket fogadja.

Bogyiszlóra közel hat év után tér vissza a futball, a Tolna VFC második csapata a sióagárdiakat fogadja. A kék-fehér alakulat ugyan a 2019/2020-as szezonban is érdekelt volt (akkor a második vonalban), de mérkőzéseit akkor Tolnán játszotta. Bogyiszlón legutóbb 2017 októberében játszottak meccset, akkor a Decs ellen 3–3-as döntetlent játszott a szezon végén bajnoki címet ünneplő alakulat.

Vármegyei III. osztály, Kelet, 3. forduló

Szeptember 16., szombat: Tolna VFC II–Sióagárd (Bogyiszlón), Kajdacsi SE–Pálfai SE, Nagydorog KSE–Németkéri SE 16 óra

Szeptember 17., vasárnap: Őcsény SK–Györköny SE, Madocsa SE–Gerjeni SK, Szedresi SE–Dunaszentgyörgyi SE 16 óra

A bajnokság állása

1. Madocsa 2 2 0 0 11–3 6 2. Gyapa Derbi 2 2 0 0 8–1 6 3. Gerjen 2 2 0 0 6–3 6 4. Pálfa 2 2 0 0 5–1 6 5. Szedres 1 1 0 0 9–1 3 6. Sióagárd 2 1 0 1 7–3 3 7. Dunaszentgyörgy 2 1 0 1 5–2 3 8. Kajdacs 2 1 0 1 6–6 3 9. Németkér 2 0 0 2 3–7 0 10. Tolna II 1 0 0 1 1–5 0 11. Őcsény 2 0 0 2 0–8 0 12. Györköny 2 0 0 2 2–13 0 13. Nagydorog 2 0 0 2 1–14 0

Nyugaton most mutatkozik be az új szezonban a Nak és a Magyarkeszi csapata. Két mérkőzésen van viszont túl a címvédő Dombóvári LK és a bronzérmes Döbrököz, s még egyikőjük sem kapott gólt. Hogy ez megszakad-e Dalmandon, illetve Tolnanémediben, annak nagyobb esélye van, mint, hogy győzelmi szériájuk véget érjen. A DLK sorozata ráadásul már huszonegy mérkőzésre rúg (18 győzelem, 3 döntetlen), utoljára tavaly májusban Iregszemcsén maradt pont nélkül a csapat. A Felsőnána, Simontornya, Kaposszekcső-Csikóstőttős hármas az első pontja mellett első góljára is hajt.

Vármegyei III. osztály, Nyugat, 3. forduló

Szeptember 16., szombat: Felsőnána SE–KSE Zomba (Hőgyészen), Tolnanémedi KSC–Döbröközi KSE, Simontornya TC–Izmény SE, Kaposszekcső-Csikóstőttősi KSE–Nak SE 16 óra

Szeptember 17., vasárnap: 1952 Dalmand SC–Dombóvári LK, Iregszemcsei SE–Magyarkeszi KSE 16 óra

A bajnokság állása