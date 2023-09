Már a harmadik forduló után bebiztosították helyüket az országos döntőben a második osztályban szereplő szekszárdiak, akik meggyőző teljesítménnyel, 20 mérkőzésen kivívott 19 győzelemmel végeztek selejtezős csoportjuk első helyén.

A záró körben a Paksi DSE ellen 9–3-ra, a Revans DSE ellen 9–0-ra, a Hírös Hunok II ellen 9–2-re, a Győri DC ellen 9–6-ra, a Phoenix DSE ellen 9–5-re nyertek a szekszárdiak, akiknél a csapatvezető Adorján Ádám mellett, Haáz Gergő, Kiss Péter, Juhász Ádám, Lénárt József és Fehér János szerepelt.

Érdekesség, hogy Adorján Ádám mind a tizenegy mérkőzését megnyerte ebben a fordulóban, Juhász Ádám pedig káprázatos teljesítményt nyújtva 161-es kiszállóval húzott be egy leget. Időközben már az is eldőlt, hogy az Alisca az országos döntőben a debreceni Arany Bikák DSE ellen kezd, s azt is tudni lehet, hogy a nyolcas főtáblán szerepelnek majd.

A II. osztály 1. csoportjának végeredménye:

1. Alisca Darts 19 győzelem, 1 vereség (+101 legarány)

2. Phoenix DSE 13 győzelem, 7 vereség (+28)

3. Hírös Hunok DC II 11 győzelem, 9 vereség (+7)

4. Paks I 9 győzelem, 11 vereség (-13)

5. Győri DC II 6 győzelem, 14 vereség (-36)

6. Revans DSE 2 győzelem, 18 vereség (-87)