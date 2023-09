Murvai Árpád elégedetten tekinthetett körbe hétfőn délelőtt a szekszárdi városi sportcsarnokban. Az Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke azt láthatta, hogy szinte alig lehet mozdulni a sok gyermektől.

Régóta hagyomány, hogy minden évben megrendezi sportágválasztóját a város, a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. mellett a Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat és a Polip Ifjúsági Egyesület is sokat tett azért, hogy idén is sikeres legyen a program.

Huszonhárom sportág mutatkozott be az érdeklődők számára, s engedett betekintést a mindennapjaiba. Ki lehetett próbálni több küzdősportot, a bokszot, a thai boxot, a taekwondót vagy az aikidót, a csapatsportok közül a focit, a kosárlabdát, a kézilabdát vagy a jégkorongot, de az egyéni sportok közül az asztaliteniszbe, a vívásba, a dartsba, a teniszbe, a cselgáncsba is bele lehetett kóstolni, s több táncegyesület is eljött.