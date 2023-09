Most mégis van mire bizakodónak lenni, mert úgy tűnik, hogy az új idényre sikerült jó képességű légiósokat igazolni, akik a felkészülési időszakban egyszer-egyszer bizonyították, hogy sokra képesek. Általuk pedig sokra lehet képes a 2023/2024-es idényben az Atomerőmű SE is. Gulyás Róbert szakosztályelnök a csütörtök esti szurkolói ankénton azt mondta, most sokkal jobbak az anyagi lehetőségeik, mint korábban, ennek megfelelően igyekeztek jó játékosokat kiválasztani. Hozzátette, a felsőházba mindenképpen be kell jutnia az ASE-nak, ott pedig a minél jobb eredmény elérése a cél.

Nem voltak sokan az ASE-sportcsarnokban tartott ankéton, de aki ott volt, pozitívan nyilatkozott az új idény kapcsán, a drukkerek egyöntetűen azt remélik, hogy ebben a szezonban végre lesz minek örülni, s a kedvencek sok-sok győzelemmel ajándékozzák majd meg őket. A kérdésekre válaszolva a vezetők, az edzők és a játékosok is kifejtették, hogy ők is egy eredményes szezont remélnek.

Ez a szezon jövő hét pénteken a Szolnoki Olajbányász otthonában kezdődik az Atomerőmű SE számára, az első hazai meccset pedig október nyolcadikán az Egis Körmend ellen vívják majd a piros-kékek, akik öt légióssal és fiatalokkal megtűzdelt magyar kerettel várják a rajtot.