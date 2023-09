Djokics Zseljko csapatából hiányzott Miklós Melinda, Mányoky Réka és Theodoreán Alexandra is – velük azért más lesz a játék.

Női felkészülési mérkőzés. TFSE-MTK–KSC Szekszárd 77–64 (17–14, 22–17, 23–13, 15–20). Szekszárd: Sztanacsev 4, Dudásová 2, Holcz 6/3, Vojtulek 18, Krnjics 6. Csere: Monroe 11, Horváth B. 4, Boros 4, Szücs G. 9/3, Árvai. A TFSE legjobb dobói: Dul P. 20/12, Carer 15/6.

– Sok dolgot tudtunk gyakorolni ezen a találkozón, de kellett is – mondta Djokics Zseljko, a szekszárdiak vezetőedzője. – Olyan alapdolgokról van szó, amelyek nagyon fontosak lesznek a szezon alatt. A mai mérkőzés is megmutatta, hogy, hogy ez egy új csapat, és sok olyan játékosunk van, akik szép jövő előtt állnak. Ugyanakkor nem szabad a Sió Kupa varázsában élnünk, minden meccsen akarni és koncentrálni kell. Jól mutatta ez a találkozó, hogy hogyan is állunk – fogalmazott.

A KSC Szekszárd jövő pénteken a szigetszentmiklósiakat fogadja a bajnoki rajton.