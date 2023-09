„Az este pillanata számomra mégis az volt, amikor Ágica bejelentkezett Törökországból, neki ezúton is gratulálok a díjához, ahogy édesapjának is, aki a legjobb szurkolónak járó elismerést kapta. Jól estek a szavai, újjálakaluló csapatunknak szüksége lesz a bajnoki szezonban is a mostanihoz hasonló buzdításra. Azt gondolom, hogy a Sió Kupával egy pozitív üzenetet közvetítettünk szimpatizánsaink felé azzal a küzdőszellemmel, amit mutattunk. Tetszett, hogy a Vasas ellen harminc pontos előnynél is vetődtek a játékosaink egy-egy lecsorgó labda után, de ugyanezt el lehet mondani a pécsiek elleni döntőről is” – tette hozzá a szakember.

Djokics Zseljko elmondta, a tornát kihagyó Theodoreán Alexandra és Mányoky Réka még a következő két hétben is a rehabilitációs programját csinálja. Ők nem lesznek ott a hétvégi, TFSE-MTK elleni felkészülési mérkőzésen sem, amelyet szombaton a fővárosiak vadonatúj otthonában vív a KSC.

Eredetileg úgy volt, hogy a cseh USK Prahával találkozik a Szekszárd, de a csehek a csapatukat sújtó sérüléshullám miatt lemondták a magyarországi utazásukat.