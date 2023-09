Megvált Turi Zsolttól az NB III Dél-Nyugati csoportjában szereplő Szekszárdi UFC, a vezetőedzői feladatokat a továbbiakban Mészáros István látja el, tájékoztatta lapunkat Kárpáti Zoltán. A klub első embere elmondta, úgy érezte, három év után elfáradt a kapcsolat a szakember és a csapat között, de reméli, hogy a váltás lendületet ad a játékosoknak és elkezdik gyűjtögetni a pontokat. A jövőt illetően az elnök úgy fogalmazott, a szezon végén értékelik a történteket, a döntést ekkor hozzák meg a folytatásról.

Az 56 esztendős tréner 2020 novemberében vette át az akkor hullámvölgybe került csapat irányítását (Dienes Pál után egy találkozóig megbízott edzőként az a Vizdár Zsolt ült le a kispadra, aki a napokban mondott le klubmenedzseri posztjáról), amelyet a szezon végén a 18. helyről a tizennegyedikig hozta fel. A 2021/2022-es szezont szintén 14.-ként fejezte be az UFC, az előző kiírást pedig a 13. helyen zárta. Az előző idényt egy győzelemmel és öt vereséggel fejezték be a sárga-feketék, akik a most futó szezonban hat forduló után mindössze egy ponttal az utolsó helyen állnak a tizenhat csapatos bajnokságban.

Turi Zsolt éppen hétvégén, a Mohács ellen lett „százados” a szekszárdi kispadon, ezalatt 33 győzelem, 22 döntetlen és 45 vereség fűződik a nevéhez, a gólarány pedig 113–140. A bajnokik mellett öt Magyar Kupa-mérkőzésen irányította a sárga-feketéket, ezeken két győzelmet és három vereséget könyvelhetett el.

A Szekszárdi UFC szombaton 16 órakor a Kaposvári Rákóczi vendége lesz a bajnokságban.