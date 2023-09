Djokics Zseljko csapata az Ilirija elleni szerda esti 80–46-os sikere után ma az orosz Jenyiszej Krasznojarszk együttesével csapott össze, és 80–68-as sikert aratott. Theodoreán Alexandráék egy hullámzó mérkőzésen múlták felül riválisukat, akikkel vasárnap 11 órakor újfent megmérkőznek.

„Negyedik napja dolgozunk itt Porecben, mostanra teljesen akklimatizálódtunk a helyi viszonyokhoz – összegzett Djokics Zseljko. – Folyamatosak a programjaink, egy szabad fél napunk sincs – ebben a ritmusban játszottuk most le az első Jenyiszej elleni találkozót. Az első félidőben szenzációsan teljesítettünk, ötvenöt pontot dobtuk a nagyszünetig, ami a férfiaknak is a dicséretére válna. Örülök, hogy tranzíciós játék jól ment, mert ezt sokat gyakoroljuk. A második félidőben sajnos Monroe bokája megsérült, és az ő kiszállása után visszaesett a meccs ritmusa. Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez, tovább kell gyakorolnunk a játékainkat edzésen és éles körülmények között egyaránt. A Jenyiszej kellemetlen ellenfél, mert az orosz csapatok mindig nagyon fizikálisak, amit a második félidőben most is bebizonyítottak” – tette hozzá a vezetőedző.

WBC Jenyiszej–Atomerőmű KSC Szekszárd 68–80 (19–26, 17–29, 15–8, 17–17)

Krasznojarszk: Fedorovkova 3/3, Komisszarenko 7/3, Guncsenko 6, Burova 15/6, Vidmer 7. Csere: Petrova 11/3, Riabova 6/3, Kornyijenko 4, Ponamarcsuk 4, Paskovszkaja 3, Pavlova 2, Bulanova. Edző: Olga Sunejkina. Szekszárd: Horváth B. 6/6, Dudasová 19/9, Holcz 3, Vojtulek 13/6, Monroe 10. Csere: Szücs G. 9/3, Boros 6, Sztanacsev 6, Krnjics 4, Árvai 2, Miklós M. 2. Edző: Djokics Zseljko.

Az eredmény alakulása. 5. perc: 8–12. 10. p.: 19–26. 15. p.: 22–45. 20. p.: 36–55. 25. p.: 40–60. 30. p.: 51–63. 35. p.: 61–73.

Kipontozódott: Miklós M., Vojtulek.