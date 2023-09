Az előző idényhez képest egy erősebb Mecseknádasdhoz utazott Bán Tamás együttese, amely egyénileg és csapatként is jobb teljesítményt nyújtott, mint a Siklós ellen a nyitófordulóban. Ennek köszönhetően végig vezettek a hőgyésziek, a második félidőben már öt góllal is. Onnantól viszont folyamatosan emberhátrányban játszottak, így a hazaiak fokozatosan dolgozták le hátrányukat. Szakcsi Dávid, Vald Benjamin és Gadányi Tibor is a kizárás sorsára jutott (utóbbi kettő fegyelmezetlenség miatt), ami nehéz helyzetbe hozta a csapatot. A társak szíve viszont a helyén volt, s többek között Széles Álmos két döntő szituációban szerzett találatával elvitték a három pontot Mecseknádasdról.

Férfi NB II, E-csoport, 2. forduló

Expressz Zálog Mecseknádasd–Hőgyészi SC 30–33 (14–17)

Mecseknádasd, 100 néző. V.: Bán-Farkas L., Székely Z.

Hőgyész: Szente – Teimel M. 1, VALD 7 (2), MIKITA 8 (2), Vojkovics Gy. 1, Szakcsi 6, Vojkovics I. 1. Csere: Hudra, Farkas G. (kapusok), Gadányi 1, Szabó T., SZÉLES 2, Bujtás, Pencs, Kovács F., PAP Á. 6. Vezetőedző: Bán Tamás

Kiállítások: 8, illetve 16 perc + 3 piros lap

Hétméteresek: 4/3, illetve 5/4

Bán Tamás: – Véleményem szerint a szakemberek a mai nap végezhettek a mecseknádasdi csarnok állapotának felmérésével, mert annyira megdőlt a pálya.

A hőgyésziekre újabb rangadó vár a hétvégén, szeptember 23-án a PTE PEAC együttesét fogadják a tamási Vályi Péter Szakképző Iskola tornacsarnokában.