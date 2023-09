Máté Csaba júliusban vette át a menesztett Sztanyiszlav Csercseszov helyét a Ferencváros kispadján, és bár tíz mérkőzésből kilencet megnyerte vele a csapat, a vezetőség mégsem erősítette meg helyét vezetőként, mert szeptember elején a szerb Dejan Sztankovicsot nevezte ki a bajnoki címvédő edzőnek.

A szekszárdi születésű 53 éves szakember a Nemzeti Sportnak beszélt először távozása óta. Elmondta, váratlanul érte a felmentés, abban a pillanatban fájdalmas döfés volt.

„Minden pontosan úgy történt, ahogy Kubatov Gábor a sajtóban elmondta. Behívatott magához, és bevallom, még ez sem volt gyanús, hiszen ő általában a jó híreket közli. Most másként történt… – fogalmazott Máté Csaba. – Hosszú távon terveztem vezetőedzőként, így is álltam a munkához, hiszen ilyenkor a játékosokkal sok konfliktusba bele kell állni. A kinevezésemet követően tiszta volt számomra, hogy bármeddig is tart ez az időszak, többé nem leszek a Ferencváros másodedzője.”

Máté Csabával kilenc mérkőzést nyert meg a Fradi, csupán a Puskás Akadémia elleni bajnoki vereség (1–2) rondított bele az összképbe. Tíz mérkőzésen 39–10-es gólarányt produkáltak a zöld-fehérek, akiket bevitt az Európa-konferencialiga csoportkörébe.

„Tudom, könnyű így beszélni, hogy tízből kilencszer nyert velem a csapat. Történhetett volna egészen másképpen is. Azt sem tagadom, bizsergetett az érzés, vajon mit érek el a csoportkörben, meddig jutok el a Fradival. Ne feledjük, előzőleg utoljára tizenhárom éve Herczeg András vitt csoportkörbe magyar edzőként magyar klubot, azóta senki” – nyilatkozta, hozzátéve, büszke rá, hogy a korábban általa irányított NB III-as csapatból Leandro és Szalai Áron is ott van Dejan Sztankovics szakmai stábjában, hiszen utóbbit annak idején ő hozta az FTC-hez.

A tréner úgy fogalmazott, akárhogyan is alakult a sorsa, mégis minden egyes perce megérte ennek a kalandnak. Tizenegy évig volt a Ferencváros alkalmazásában, Csercseszov előtt segítette Peter Ströger, Szergej Rebrov, Thomas Doll és Ricardo Moniz munkáját is.

„Rengeteg szeretetet kaptam. A Zalgiris ellen az egész Groupama Aréna a nevemet skandálta, kár lenne tagadni, ez megérintett. Már csak azért is, mert ha valaki, én jól tudom, ezt nem adják könnyen a szurkolók” – mondta.

Úgy érzi, mostanra leülepedtek benne a történtek, és kész új kihívás elé nézni. Külföldi lehetőségei is akadnak, konkrétumról azonban korai lenne beszélni.