Éppen a centerpálya füvét nyírta a kistraktor, amikor csütörtökön kilátogattunk a nagymányoki stadionba. Nagyon készülnek a szombati rangadóra, amelyen az Aparhanti SE lesz az ellenfél. Bár a vendégek most nincsenek valami jó passzban, csak sereghajtók a bajnokságban, a mányokiak – akik még veretlenek – egyáltalán nem vehetik őket félvállról. Egy ilyen meccsre mindig felszívja magát az esélytelenebb gárda, s bizonyára így lesz ez most is, a helyi kocsmában ülők szerint tutira nem adja majd olcsón a bőrét az Apar, de a három pont a mányokiaké lesz.