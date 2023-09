– Nincs irigylésre méltó helyzetben, az öt meccse veretlen Kaposvár otthonában mutatkozik be az UFC vezetőedzőjeként. Kidolgozták a győztes taktikát?

– A csapatnak van egy kialakult játéka, különösebb szerkezeti, taktikai változásokat nem tervezünk és nem is hajtottunk végre az elmúlt napokban – felelte lapunknak Mészáros István. – Fizikálisan rendben van a társaság, ahogy az előző meccseken is rendben volt. Mentális téren próbáltuk helyre tenni a játékosokat, és azon dolgoztunk, hogy a koncentrációjukkal ne legyen gond a szombati bajnokira. Fókuszáltan, higgadtan és nagy szívvel kell játszanunk, ha így lesz akkor nem lehet gond.

– Azért valahol benne volt a pakliban, hogy a vezetés elküldi Turi Zsoltot. Önt meglepte?

– Mivel jó volt a stáb összetétele és kiváló volt köztünk az együttműködés, rosszul érintett Zsolt távozása. Az elmúlt közel három év alatt sokat tanulhattunk tőle, s ez minden téren a fejlődésünket szolgálta. De nincs megállás, mennünk kell tovább az úton és folytatnunk kell a bennmaradásért vívott harcot! A munkát eddig is beletettük a mérkőzésekbe, most már szeretnénk, ha ez eredményekben is megmutatkozna.

– Nagyon rosszul kezdték a mostani szezont, hat bajnokijukból egyet sem tudtak megnyerni. Meglesz így a bennmaradás?

– Az a tervünk, hogy meglegyen! Vannak konkrét elképzeléseink, hogy hogyan tudjuk ezt megvalósítani. Ezért is lenne jó, hogy pontot, vagy pontokat szerezzünk Kaposváron, remélem, a mérkőzés fordulópontjaiból most mi fogunk jobban kijönni. Aztán jön egy hosszabb bajnoki szünet, lesz két hetünk, hogy az őszi idényből visszalévő tíz bajnokinkra a lehető legjobban fel tudjunk készülni. Ebben a helyzetben nem kell nagy terveket szövögetni, fokozatosan, meccsről meccsre kell előbbre lépnünk.

Ez a program

NB III, Dél-Nyugati csoport, a 7. fordulóban. Szeptember 9., szombat: Kaposvári Rákóczi FC–Szekszárdi UFC (v.: Zierkelbach P.) 16, Érdi VSE–Paksi FC II (v.: Horváth P.) 16, Dunaújváros–Bonyhád-Majos (v.: Gáspár A.) 16, PTE-PEAC–FC Dunaföldvár (Pécs, PMFC Stadion, v.: Altorjay Á.) 16.

NB III., Dél-Nyugati csoport

1. Iváncsa 6 5 1 0 19–7 16

2. Szentlőrinc 6 5 1 0 17–5 16

3. Ferencváros II 6 4 0 2 14–7 12

4. Nagykanizsa 6 3 3 0 12–1 12

5. Dunaföldvár 6 3 1 2 12–9 10

6. Paksi FC II 6 3 0 3 18–18 9

7. Gárdony-Agárd 6 2 3 1 17–9 9

8. Bonyhád-Majos 6 2 1 3 10–10 7

9. Fehérvár II 6 2 1 3 9–9 7

10. Mohács 6 2 1 3 9–13 7

11. Kaposvár 6 1 4 1 8–9 7

12. MTK Budapest II 6 1 3 2 10–10 6

13. PTE-PEAC 6 1 3 2 5–15 6

14. Érd 6 1 1 4 7–17 4

15. Dunaújváros 6 0 2 4 4–21 2

16. Szekszárd 6 0 1 5 3–17 1