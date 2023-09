Mint arról korábban beszámoltunk, három év után véget ért az Atomerőmű SE kosárlabda szakosztály és a Bonyhádi KSE együttműködése, a jövőben külön csapatot indít a két egyesület. A völgységi klub 2020-tól az előző idény végéig a paksi egyesület második csapataként szerepelt az NB I/B Zöld csoportban (gyakorlatilag a harmadosztályban), az ASE vezetősége viszont a szezon végén úgy döntött, hogy a fiatal magyar játékosok érdekében U23-as gárdát indít a bajnokságban.

„Nagy öröm és komoly lehetőség ez minden játékos számára, hiszen még egy színtéren versenyezhet és ezáltal fejlődhet, tapasztalatot szerezhet. A keretet szinte csak ASE-utánpótlás játékosok alkotják, akik között többen A-csoportos játékpercekért is szeretnének harcolni – fogalmazott a klub közösségi oldalán Morgen Frigyes, a paksiak edzője, aki kiemelte, a csapat rendkívül fiatalnak számít, szinte U18/U20-as korosztály. – Ezért türelmesen és következetesen igyekszünk dolgozni, mert a képzés egyik fő állomásaként tekintünk erre a bajnokságra. A kosárlabda egy egyéni sport, csak csapatban játsszák, így megvan mindenkinek az egyéni célja, ambíciója és fejlődési lehetősége a sportág kapcsán.”

A szakember hozzátette, ahhoz, hogy ezeket elérjék, törekszenek lépésről-lépésre haladni, ezáltal reális rövid és hosszútávú feladatokat meghatározni. Komoly elhivatottságra van szükség, hogy a csapatedzéseken kívül, a korosztálynak a megfelelő egyéni képzés, erőnléti munka és mentális felkészülés is megvalósuljon, mindez természetesen úgy, hogy a tanulás is központi szerepet töltsön be a játékosok ezen életszakaszában.

„A koncepció alapján igyekszünk szorosan követni az A-csoportos csapat taktikai elemeit, több játékos is már az élvonalbeli keret tagja és ennek megfelelően ott is edz. Nagyon jó közösséggel dolgozunk, azt gondolom, mindenki fegyelmezetten és a legjobb tudása szerint készül az új kihívásokra, szóval nagyon várjuk már a 2023/2024-es szezont!” – zárta az edző, aki korábban a bonyhádi csapatot is irányította.

Az NB I/B Zöld csoport bajnoksága szeptember 22-én rajtol, az Atomerőmű SE U23 a nyitófordulóban a székesfehérvári Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia vendége lesz. Az első hazai találkozójukat a Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK ellen vívják a paksiak október 6-án.