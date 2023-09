A Kakasd SE három, a Bátaszék SE két bajnokit vívott eddig a 2023/2024-es bajnoki idényben, s mindkét gárda sikerrel vette eddig az akadályokat.

Ráadásul mindkét gárda behúzott már egy-egy rangadót: a bátaszékiek a Dombóvár FC-t verték hazai pályán (ami most Őcsényben van) 3–0-ra, míg a kakasdiak a Bölcskei SE vendégeként arattak sima, 4–0-s diadalt. Buzás Attila gárdája emellett Tengelicen nyert 3–1-re, míg Takács Norbert csapata a Tevel Medosz SE-t és a Kisdorog FC-t egyformán 5–0-ra lépte le.

Az biztos, hogy egyikük már nem lesz százszázalékos a rangadó után, de az is előfordulhat, hogy mindkettő elveszíti makulátlan mérlegét.

„A nyári átigazolási időszak egyik nyertese a kakasdi csapat, amely együtt tartotta a keretét, sőt kiváló játékosokkal erősítette meg azt – mondta Buzás Attila, a bátaszékiek vezetőedzője. – Még stílusosabb, még masszívabb csapat lett a kakasdi, a szombati találkozónk egy kiváló erőfelmérő lesz. Remélem, hogy egy mozgalmas, az elmúlt évek rangadóihoz hasonlóan izgalmas, sok gólt hozó, nézőszórakoztató mérkőzést játszunk majd velük. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a miénk legyen a három pont, most ráadásul az is kiderül, hogy hol is tartunk a csapatépítésben. Szeretnék köszönetet mondani a vezetőinknek is, akik ebben a nehéz időszakban mindent megtesznek azért, hogy nekünk csak a focira kelljen koncentrálnunk, őket is szeretnénk megajándékozni egy szép győzelemmel” – húzta alá.

„Nehéz meccsre számítok, hiszen a bátaszékiek már az előző idényben is bizonyítottak, s már a mostani szezonban is gyűjtöttek egy értékes győzelmet a Dombóvár ellen – fogalmazott Takács Norbert, a kakasdiak vezetőedzője. – Számunkra is jól indult a szezon, mind a három bajnokinkat megnyertük, de az igazi értékmérő meccseink most következnek. A bátaszékiek elleni bajnoki után a Bonyhádot fogadjuk. Hogy mire lehetünk képesek, talán a szezon közepén lehet majd látni. Felkészültünk a szombati rangadóra, egységes a csapatunk, bízom benne, hogy a játékosok mindent megtesznek azért, hogy folytatódjon a jó szereplésünk” – tette hozzá.

Tolna Vármegyei I-II. osztályú kvalifikáció, 4. forduló

Szeptember 9., szombat: Faddi SE–Mórágyi SE 16, ASE Paks–Bonyhád-Börzsöny 16.30, Tolna VFC–Nagymányoki SE 17, Bátaszék SE–Kakasd SE (Őcsényben játsszák) 17

Szeptember 10., vasárnap: Aparhanti SE–Tevel Medosz SE 16.30, Bonyhád VLC–Tengelici SE 16.30, Kisdorogi FC–Bölcskei SE 16.30

Szabadnapos: Dombóvár FC