Először láthatta a közönség először az újjáalakult KSC teljes keretét, az első felkészülési mérkőzésen a Szigetszentmiklós ellen ugyanis Krnjics Szárá, a szerb Alekszandra Sztanacsev és az amerikai Jacinta Monroe sem volt még Szekszárdon. Utóbbi Porecben összeszedett kisebb sérüléséből felépülve vállalta a játékot, Mányoky Réka és a csapatkapitány Theodoreán Alexandra azonban nem is melegített a többiekkel.

Nélkülük is neki estek vendégeiknek a kék-fehérek, különösen az Európa-bajnoki bronzérmes szerb irányító volt aktív, aki előbb egy triplát süllyesztett el, majd labdaszerzés után egy duplát is bevágott. A 7–0-s rajt után a pasarétiek is mutattak kosárlabdára emlékeztető megmozdulásokat, de ez az új Szekszárd is már legalább olyan agresszíven űzte a védekezést, mint „elődei”, ami szemmel láthatóan nem ízlett a Vasasnak. A hibákat kíméletlenül kihasználták a hazaiak, akik pillanatok alatt mentek át védekezésből támadásba, két-három passz után könnyű kosarakat szerezve.

A nagyszünetről kereken húsz pontos előnnyel jött vissza Djokics Zseljko együttese (45–25), a lendületből viszont nem vettek vissza Horváth Bernadették. Szép összjátékokkal és egyéni villanásokkal növelni tudta előnyét, Monroe kosarával már 81–51-et mutatott az eredményjelző. Az utolsó percekben zúgott a Kadarka Brigade-tól a „Százat neki!” rigmus, ami végül nem jött össze, de a szekszárdiak végső sikeréhez kétség sem fért – igaz, nem a Vasas lesz a legnehezebb ellenfelük majd a szezon során.

A másik elődöntőben az NKA Universitas PEAC drámai végjátékot követően 76–75-re legyőzte a címvédő Serco UNI Győr csapatát, ezzel vasárnap 14.30 órakor Győr–Vasas bronzmérkőzést rendeznek, 17 órakor pedig Szekszárd–Pécs döntőre kerül sor a városi sportcsarnokban.

54. Sió Kupa, elődöntő

Atomerőmű KSC Szekszárd–Vasas Akadémia 95–63 (21–15, 24–10, 22–20, 28–18)

Szekszárd, v.: Cziffra, Kapitány, Goda

Szekszárd: Sztanacsev 9/3, Dudasová 16, Holcz 10, Krnjics 10, Vojtulek 13. Csere: Horváth B. 6/6, Miklós M. 9/3, Boros J. 10, Monroe 12, Szücs G., Árvai. Vezetőedző: Djokics Zseljko

Vasas: M. Taylor 4, Szerencsés 4, Gelei 5/3, Jáhni 9/3, Budácsik 10/6. Csere: Madár E. 7, Boros B., Plentovich 8/3, Kádár 2, Tóth O. 8, Salamon Zs. 4., Madár K. 2. Vezetőedző: Milos Pavlovics

Az eredmény alakulása. 4. p.: 16–9. 7. p.: 21–11. 12. p.: 25–15. 17. p.: 35–22. 22. p.: 49–32. 25. p.: 57–36. 30. p.: 67–45. 36. p.: 86–57.