Nyolc év után játszik egy ligában a Tevel Medosz SE és a Kisdorog FC, amely a Tolna Vármegyei I-II. Osztályú Kvalifikáció hatodik fordulójában találkozik. Senkinek sem kell bemutatni a két csapat közötti rivalizálást, bizonyára pikáns és izgalmas meccs lesz a mai is.

Legutóbb nyolc évvel ezelőtt játszott egymással a Tevel és a Kisdorog, akkor mindkét gárda a megyei I. osztályban szerepelt. A 2015 májusában rendezett meccset 3–0-ra nyerték meg a pályaválasztó teveliek, akiknél Simon Tibor két gólt is szerzett. Ő most is ott lesz a pályán, s a hazaiak tőle várják, hogy góljaival eldöntse a rangadót. A dorogiaknál ketten maradtak hírmondónak, Schiller Adrián és Palkó Máté is ott volt az eddigi utolsó meccsen, s most is ott lesz a rangadón (a szezon másik találkozóját akkor kisdorogi pályaválasztás mellett 4–3-ra szintén a teveliek nyerték).

Érdekes párharc lesz a vasárnapi, két fiatal számára különösen: az egyikük Reichert Krisztián teveliként a kisdorogiakat, a másikuk, Mészáros Milán kisdorogiként a tevelieket erősíti. A találkozó 16 órakor kezdődik, a játékvezető Farkas Roland lesz.

Az 5. fordulóban, szombaton a nagymányokiak a felújított Wéber Ferenc Stadionban 6–0-ra verték az apariakat, a Bölcske a Bátaszéket, a Dombóvár pedig az ASE Paksot győzte le. Ma a teveli derbi mellett Bonyhád-Börzsöny–Fadd (14.30), Kakasd–Bonyhád (16) és Mórágy–Tolna meccset rendeznek.