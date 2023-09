Fiatalokat megszégyenítő lendülettel hajtja a római szekeret évek óta a Nemzeti Vágtán a dombóvári Tieger Endre. Hiába hetvennégy éves, azt mondja, a kor csak egy szám, mindenki annyi idős, amennyinek érzi magát. Ő pedig nem érzi hetvennégynek.

Amikor meglátogattuk a sütvényi birtokon, éppen kisbéri félvérek és angol telivérek vették körbe. Szép nagy a ménes, van vagy negyven lova, sok-sok kiscsikóval, köztük olyanok, amelyek már idén hoztak elismerést a tulajdonosnak. És van két kiváló kisbéri lova, Forrás Froton és Forrás Forell, akikkel már kétszer nyert a Nemzeti Vágtán, s idén talán harmadszor is sikerül neki.

Öt hónapja készül Tieger Endre, hogy a lehető legjobb eredményt érje el a hatalmas érdeklődés által övezett versenyen. Kovács Sándorral nagyon sokat gyakorolt, de természetesen kivette a részét a munkából, a felkészülésből az unoka, a legifjabb Tieger Endre is. A fiatalember – mint azt többször megírtuk már vele kapcsolatban – a dombóvári futballcsapat oszlopos tagja, de közben politológiát tanul, politikusnak készül.

Minden idejét Budapesten tölti – no és a birtokon. Sokat segített ő is a papának, most szombaton és vasárnap neki is a legjobbját kell adnia, hogy segédhajtóként úgy guruljon, repüljön az a rónai szekér, ahogy annak egy ilyen versenyen kell. De tudja a feladatát, nagyon várja már, hogy a kocsival kigurulhassanak a pályára, neki az év egyik legnagyobb eseménye ez.

A két kisbéri félvér most lett nyolc éves. A legidősebb Tieger Endre szerint most vannak a legjobb lókorban, mint fogalmazott, „már nem kiscsikók”, értenek a szép szóból, fegyelmezettek, és gyorsak. Márpedig ez a legfontosabb, hogy gyorsak legyenek. Tieger papa sokat foglalkozott velük, s elsősorban arra fókuszált, hogy nyugtassa őket, mert amikor futniuk kell, igencsak ingerültek, fel vannak pörögve. Amikor odaállnak a rajthoz, a papa alig tudja visszafogni őket, ki akarnak ugrani, szét akarják szaggatni a szekeret.

A legidősebb Tieger Endre nem túl boldog, hogy Budapestről, a Hősök teréről Szilvásváradra költöztették a Nemzeti Vágta döntőjét. Mint mondja, a fővárosi pályát már megszokták, itt pedig még soha nem járt, nem tudja, mi vár rájuk és a lovakra. De mindent elkövetnek majd az unokájával azért, hogy jó eredményt érjenek el. Ha győznének, az maga lenne a földöntúli boldogság, de már annak is nagyon örülne, ha felállhatnának a dobogóra.

A selejtezőket szombaton rendezik, a döntőt – amelybe három szekér jut – vasárnap futják majd. Ha minden igaz, Tieger papát és az unokát szombaton délután negyed négytől, vasárnap pedig – ha összejön a döntő – fél négy után öt perccel szólítják pályára. A döntős nap versenyeit a Duna Televízióban lehet majd élőben követni.