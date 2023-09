Annak ellenére, hogy az apariak sereghajtóként várták a szombati derbit, némiképp tartottak a meccstől a mányokiak, hiszen sokan bajlódtak sérüléssel, csütörtökön még azt sem tudta megtippelni az elnök, hogy ki tud egyáltalán pályára lépni. Kérdéses volt Gere Oszkár, Pál István, Bognár Sándor és Illés Ádám játéka is, de előbbi kivételével mindannyian ott tudtak lenni a pályán. A vendégeknél a korábbi nagy gólvágó, Miklóssy Balázs hiányzása volt érzékeny veszteség, a támadó a Tevel Medosz SE ellen piros lapot kapott, így csak „kívülállóként” szurkolhatott a társaknak.

Akik pedig nagyon sokáig jól tartották magukat. De aztán jött Jakab Zoltán piros lapja (némiképp túlzás volt, talán egy sárga is elég lett volna), Illés Ádám pedig higgadt tizenegyesével megtörte a jeget. A hazai drukkerek várták, hogy beinduljon a henger, de nem jöttek az újabb találatok, nem pörgött úgy a hazai gárda, ahogy azt a szurkolók remélték. Tegyük hozzá, jóval kevesebben voltak a vártnál, a Strudel Fesztivál sokakat elcsábított, pedig az idő remek volt, simán összejöhetett volna a háromszázas-négyszázas nézőszám.

Aztán a második félidő ötödik percében Árpa Balázst is leküldte a játékvezető, s ettől kezdve nagyon egyoldalú lett a meccs. Az apariak foggal-körömmel óvták a kapujukat, de a kettős emberhátrány még egy Real Madridnak is sok lenne... Bognár Sándor nagy kedvvel focizva háromszor is betalált – mindhárom alkalommal remek akció után –, mellette Pál István és Bognár Zsolt is eredményes volt, végül hatnál álltak meg a hazaiak, akik négy meccs után is őrzik veretlenségüket, igaz a komolyabb kihívások majd csak most következnek számukra. Az apariak pedig az ötödik meccsüket is elveszítették, nekik egy erőt, reményt adó győzelem kellene, hogy ne ragadjanak le végérvényesen a tabella végén.

Tolna vármegyei I.-II. osztályú kvalifikáció, 5. forduló

Nagymányoki SE–Aparhanti SE 6–0 (1–0). Nagymányok, 166 néző. v.: Maczik M. (Szita R., Tóth T.). Nagymányok: Komáromi – Bognár S., Szeiler, Szilágyi D. (Bognár Zs., 55.), Miklós T. (Pál I., 55.), Kosztancsek, Kertész G., Illés Á., Kajtár V., Bakó Zs. (Horváth B., 71.), Lajos D. (Losonci, 63.). Vezetőedző: Szász Dávid. Aparhant: Schanczenbacher Z. (Seregi, 56.) – Árpa, Jakab Z., Götz, Grassy, Kajtár I., Jakab A., Gyalog, Benkő (Szász Á., 54.), Miklós L. (Bernáth T., 71.), Kovács M. Vezetőedző: Farkas Zsolt. Gólszerzők: Bognár S. (50., 62., 77.), Illés Á. (19.), Pál I. (60.), Bognár Zs. (76.). Kiállítva: Jakab Z. (19.), Árpa (50.).

További eredmények:

Bölcskei SE–Bátaszék SE 2–1 (0–1)

Bölcske, v.: Vámosi A. (Álló T., Prantner M.).

Gól: Blatt (86.), Rácz Zs. (96.), illetve Tóth T. (17.).

Kiállítva: Kovács E. (Bölcske, 93.)