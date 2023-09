Nem versenyzésre, sokkal inkább egy közös edzésre invitált a Szekszárdi Kajak-Kenu SE. A hétvégén rendezett Szüreti hosszúevezésen öt klub százharminc sportolója szállt vízre a Sión.

„A szekszárdi kajakháztól indultak a Sió csatornán keresztül az Árvíz kapuig. A kisebbek a 16 kilométeres távot teljesítették, őket az edzők ettől a ponttól szállították vissza, aki viszont a 32 kilométerre vállalkozott, ők megfordultak és a kajakháznál értek célba. A pihenő ponton, majd a leevezés után is frissítőket, ellátást kapott mindenki. Nagyon jó volt az időjárás és a víz is – mesélte Inger Nikoletta, a rendező egyesület vezetője. – Teljesítmény alapján osztottuk a gyerekeket csoportba javarészt mindenki kajakos volt, de a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia kenus csoportja is csatlakozott hozzánk” – fogalmazott, hozzátéve, ez az időszak a kilométerek gyűjtéséről szól, így ha az időjárás is engedi, a hétvégén megismétlik az eseményt.

Ezzel nem zártul le a kajak-kenu idény, szeptember 30-án az U8-U18-as korosztály számára Fadd-Domboriban rendezik meg a Kammerer Kupát. A szezon legügyesebb, legeredményesebb szekszárdi sportolók pedig október elején horvátországi edzőtáborba utaznak.

Hátra viszont ezt követően sem dőlnek a szekszárdi klubnál, hiszen idén is elindult a Kajaksuli program, ahova várják a sportággal megismerkedni vágyó 9-12 éves gyerekeket.