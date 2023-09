Csirke Ferenc együttese kilenc felkészülési mérkőzéséből ötöt megnyert a nyáron, ráadásul utolsó hatból érte el ezt a győzelmi számot. A 47 éves szakember öröme mégsem lehet teljes, hiszen az ezeken jól teljesítő szlovák Mario Ihringre, illetve a csapattal a világbajnokság miatt alig készülő grúz Duda Sanadzére, valamint a teljes felkészülést a többiektől külön töltő Eilingsfeld Jánosra sem számíthat a pénteki nyitányon.

Frissítés!

„Duda Sanadze térd, illetve Mario Ihring váll MR vizsgálata megtörtént, a kiértékelést követően hétfőn Dudát térd-, Mariot vállspecialista fogja megvizsgálni Budapesten, itt pontos diagnózist is fogunk kapni mindkét játékos állapotáról, a rehabilitáció pontos menetéről és idejéről is.

Eilingsfeld János is a sérült külföldi játékosokkal fog tartani, hiszen továbbra sem múlt el a gyulladás a talpában” – tájékoztatott a paksi klub közösségi oldalán.

Pedig mindhármójuk jó játékára szükségük lenne a paksiaknak, hiszen az elmúlt bő egy évtizedben nem nyerni jártak a Tisza-parti városba. Az alapszakasz során legutóbb 2011 decemberében győzött az ASE Szolnokon (96–68), abból a keretből már csak Kovács Ákos maradt. A 2015 októberi, paksi találkozón viszont már Eilingsfeld János és Gulyás Milán is tagja volt a piros-fehérek gárdának, amikor háromszori (!) hosszabbítás után 118–107-re diadalmaskodott az Atom. Ha fele ilyen izgalmakat (és paksi sikert) tartogat a pénteki találkozó...

A szolnokiaknál is nagy változás zajlott le a nyáron, a szezon végén elköszöntek Gasper Potocnik vezetőedzőtől, helyét Miodrag Rajkovic vett át, de nem maradt Bojan Subotic, Jabril Durham, Auston Barnes, James Gavin és Andre Williamson sem. A légiósokkal ellentétben a magyar mag ugyanakkor megmaradt Lukács Norberttel, Pallai Tamással, Pongó Mátéval és Rudner Gáborral.

A pénteki találkozó 18 órakor kezdődik Tiszaligeti Városi Sportcsarnokban.