A monori, a hódmezővásárhelyi és a zombai forduló után ezúttal a remek adottságú csikóstőttősi pályán találkoztak az old timer kategória jeles képviselői. A negyedik fordulónak nemcsak a helyszín miatt volt vármegyei kötődése, de a Dél MX Motorsport Egyesület versenyzői is rajthoz álltak.

Az EVO kategóriában egy 1986-os Honda nyergén most sem tudott hibázni Langer József, a zombai legenda a monori és a zombai hétvége után ezúttal is megnyerte mindkét futamát. A Dél MX első embere így harminckét pontra olvasztotta előnyét az összetettben élen álló, s Csikóstőttősön két második helyet szerző Várszegi Zsolttal szemben. Hogy nem Langer áll az élen, az annak tudható be, hogy a Hódmezővásárhelyen nem állt rajthoz és így értelemszerűen pontot sem szerzett.

Raczky Balázs a Millenium EVO kategóriában húzta a gázt és egy harmadik és egy negyedik hellyel a nap végén negyedikként zárt, összetettben pedig meg tudta őrizni az előkelő harmadik helyét. A Juniorban indult Sajó Zsolt az első futamában negyedik, a másodikban ötödik lett, amivel ötödik helyen fejezte be a csikóstőttősi fordulót, összesítésben viszont lecsúszott az ötödik pozícióba.

A zárófordulót szeptember 30-án rendezik a veszprémvarsányi pályán.