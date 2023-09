Mint arról beszámoltunk, három év közös munka után a Szekszárdi UFC vezetősége felmentette a munkavégzés alól Turi Zsolt vezetőedzőt. Az 56 éves szakember lapunknak elmondta, nem lepte meg a döntés, ebben a helyzetben ez volt a megfelelő lépés.

– Tisztában voltam vele, ha a Dunaújváros és a Mohács ellen nem szerzünk hat pontot, annak ez lesz a következménye (előtti csapattal 1–1-et játszottak, utóbbitól 2–1-re kikaptak – A szerk.) – mondta lapunk megkeresésére telefonon keresztül Turi Zsolt, kihangsúlyozva, jól érezte magát Szekszárdon, szeretett itt dolgozni és minden edzőnek olyan környezetet kíván, amilyenben itt dolgozhatott. – Természetes volt, hogy azután a negatív szereplés után, amivel kezdte a csapat a bajnokságot, más vezetőség is meghozta volna ezt a döntést. Talán túl türelmesek is voltak velem a klubnál, máshol kevesebb vereség után is küldtek már el az edzőt.

A szakember elmondta, baráti viszonyban vált el az útjuk, nincs harag benne. Új neki azonban ez a helyzet, hiszen edzői pályafutása során először menesztették. Korábban volt, hogy ő állt fel a kispadról és volt, hogy lejárt a szerződése egy klubnál, amit nem hosszabbítottak meg.

– Sajnálom, hogy nem tudtam többet tenni, de bízom abban, hogy a csapatnak sikerül kiharcolnia a bennmaradást, és tovább folytathatja az NB III-ban ez a nagy múltú klub – fogalmazott a menesztett vezetőedző, hozzátéve, szűkös az önkormányzati támogatás, és a támogatók sem tolonganak az ajtó előtt. Ráadásul az sem könnyítette meg a dolgát, hogy január óta tizenhárom játékos és rengeteg gól „távozott” a csapattól, miközben csak két új igazolást tudtak bejelenteni.

Utódjáról, egyben korábbi pályaedzőjéről, Mészáros Istvánról elmondta, felkészült szakemberről van szó és reméli, hogy vele felfelé ívelő pályára áll a csapat és szurkol neki, hogy eredményes legyen az UFC-vel.

A Szekszárd szombaton 16 órakor az öt meccse veretlen (1 győzelem, 4 döntetlen) Kaposvári Rákóczi vendége lesz a bajnokságban. A vármegyeszékhelyen született és az UFC-nél nevelkedett, közben 2003 és 2013 között tíz évet a Paksi FC-nél töltő Mészáros István szeptember 24-én az Érd ellen mutatkozik be hazai közönség előtt.